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Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 15:03,

Çocuklar virüsten çok etkilenmiyor ama... O büyük tehlikeye dikkat çekti

Angelina Jolie, koronavirüs karantinası sırasında gündemin ilk sıralarında yer almayan önemli bir konuyu tartışmaya açtı.

BACKGRID USA, BACKGRID UK

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1ÇOCUKLAR, İKİNCİL ETKİLERE KARŞI KORUMASIZ

ÇOCUKLAR, İKİNCİL ETKİLERE KARŞI KORUMASIZ

Altı çocuk annesi Jolie, Time dergisi için kaleme aldığı makalede sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddete ve tacize maruz kalan çocuklara değindi. Jolie, çocukların çoğunun koronavirüsten yetişkinler kadar etkilenmediğini ancak pandemi sırasındaki karantinanın ikincil etkilerine karşı savunmasız olduklarını ileri sürdü makalesinde.

2KORUYUCU AĞLARDAN UZAK KALIYORLAR

KORUYUCU AĞLARDAN UZAK KALIYORLAR

Karantina sırasında çocukların, evdeki yetişkinler tarafından istismarını denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığına değindi Jolie...

3AİLE İÇİ ŞİDDET RİSKİ ARTIYOR

AİLE İÇİ ŞİDDET RİSKİ ARTIYOR

Makalesinde küresel pandemi sırasında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle birçok yetişkinin işini kaybettiğini ve ekonomik güvensizlik yaşadığını bunun da aile ortamında gerilim yarattığına değindi ünlü yıldız. Jolie "Evdeki gerilimin, aile içi şiddet riskini artırdığını biliyoruz" diye yazdı.

4SIĞINMA EVLERİNE YARDIM EDİN

SIĞINMA EVLERİNE YARDIM EDİN

Oscar ödüllü Jolie, halkı da bu konuda duyarlı olmaya, sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddet gören çocukların sesi olmaya, bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan sığınma evlerine yardıma çağırdı.

51 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Angelina Jolie, kısa bir süre önce koronavirüs salgınından etkilenen çocuklar için, No Kid Hungry adlı vakfa 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu.

6ALTI ÇOCUK ANNESİ

ALTI ÇOCUK ANNESİ

Angelina Jolie, üçü biyoloiik üçü de evlatlık altı çocuk annesi.

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