Çocuklar virüsten çok etkilenmiyor ama... O büyük tehlikeye dikkat çekti

Altı çocuk annesi Jolie, Time dergisi için kaleme aldığı makalede sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddete ve tacize maruz kalan çocuklara değindi. Jolie, çocukların çoğunun koronavirüsten yetişkinler kadar etkilenmediğini ancak pandemi sırasındaki karantinanın ikincil etkilerine karşı savunmasız olduklarını ileri sürdü makalesinde.
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KORUYUCU AĞLARDAN UZAK KALIYORLAR
Karantina sırasında çocukların, evdeki yetişkinler tarafından istismarını denetleyen ve önleyen sosyal ağlardan uzak kaldığına değindi Jolie...
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AİLE İÇİ ŞİDDET RİSKİ ARTIYOR
Makalesinde küresel pandemi sırasında uygulanan sosyal izolasyon nedeniyle birçok yetişkinin işini kaybettiğini ve ekonomik güvensizlik yaşadığını bunun da aile ortamında gerilim yarattığına değindi ünlü yıldız. Jolie "Evdeki gerilimin, aile içi şiddet riskini artırdığını biliyoruz" diye yazdı.
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SIĞINMA EVLERİNE YARDIM EDİN
Oscar ödüllü Jolie, halkı da bu konuda duyarlı olmaya, sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddet gören çocukların sesi olmaya, bu durumdaki çocuklara yardım eli uzatan sığınma evlerine yardıma çağırdı.
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1 MİLYON DOLAR BAĞIŞ
Angelina Jolie, kısa bir süre önce koronavirüs salgınından etkilenen çocuklar için, No Kid Hungry adlı vakfa 1 milyon dolar bağışta bulunmuştu.
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ALTI ÇOCUK ANNESİ
Angelina Jolie, üçü biyoloiik üçü de evlatlık altı çocuk annesi.