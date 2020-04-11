Çocuklar virüsten çok etkilenmiyor ama... O büyük tehlikeye dikkat çekti

ÇOCUKLAR, İKİNCİL ETKİLERE KARŞI KORUMASIZ Altı çocuk annesi Jolie, Time dergisi için kaleme aldığı makalede sosyal izolasyon sırasında aile içi şiddete ve tacize maruz kalan çocuklara değindi. Jolie, çocukların çoğunun koronavirüsten yetişkinler kadar etkilenmediğini ancak pandemi sırasındaki karantinanın ikincil etkilerine karşı savunmasız olduklarını ileri sürdü makalesinde.