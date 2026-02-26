×
Gündem Haberleri

Çocuklar sabırsızlıkla onu bekliyor | Kayınpederinden miras kaldı: 25 yıldır bu geleneği sürdürüyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2026 10:00

Adıyaman'da belediye personeli Ayhan Yılmaz (49), hayatını kaybeden kayınpederi Mehmet Kılınç'tan devraldığı ramazan topu patlatma geleneğini 25 yıldır sürdürüyor.