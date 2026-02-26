Çocuklar sabırsızlıkla onu bekliyor | Kayınpederinden miras kaldı: 25 yıldır bu geleneği sürdürüyor

'YAŞLI, GENÇ, ÇOCUKLAR, KADINLARIMIZ GELİP İZLİYORLAR'

Top atışı öncesinde kendisini izlemeye gelenlerin olduğunu da aktaran Ayhan Yılmaz, "Geleneklerden kalan ramazan topumuz. Belediyemizden Allah razı olsun bir hizmettir. Adıyaman Kalesi yüksek bir nokta olduğu için herhangi bir imha anında tehlike arz etmemesi için buradan atıyoruz. Yaşlı, genç, çocuklar, kadınlarımız gelip izliyorlar. Kışa geldiği için şu anda kimse yok ama yaz aylarında burası tıklım tıklım doluyor. Hem iftarlarını açıyorlar hem de piknik havasında geçiyor. 25 senedir bu işi yapıyorum, daha öncesinde de vefat eden kayınbabam Mehmet Kılınç itfaiyeciydi, o atıyordu. Türkiye'de bu bir örnek oldu. Kayınbabadan damadına geçen bir meslek oldu. O da bana nasip oldu. Ben devam ettiriyorum, benden sonraki nesiller devam eder mi etmez mi; bilmiyorum" dedi.