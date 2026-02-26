Çocuklar sabırsızlıkla onu bekliyor | Kayınpederinden miras kaldı: 25 yıldır bu geleneği sürdürüyor

'KİMİ EZANI BEKLİYOR, KİMİ TOPU BEKLİYOR'
Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) personeli Ayhan Yılmaz, "Bu akşam da iftar topumuzu attık. Hem ramazan topu hem de 30 Ağustos, 29 Ekim, resmi törenlerde, resmi bayramlarda Adıyaman Kalesi'nden ramazan topları ile havai fişekleri ateşliyorum. Tam iftar saatine 10 dakika kala kaleye geliyorum. Eskiden topla atıyorduk, gerçek top ile ses bombası şu anda nanoteknoloji geliyor. Sıkıştırılmış top, pres dediğimiz, gerçek topun aynısı ama nanoteknoloji hali içerik ve gramaj olarak aynı makineden atmıyoruz, geri dönüşümlü presten atıyoruz. Kimi ezanı bekliyor, kimi topu bekliyor, topçu hayranlarımız var. Özellikle 'Çocuklar baba top atmadı' diyor" diye konuştu.