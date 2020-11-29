Çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilir? Çocuklar için sokağa çıkma yasağı saatleri
Çocuklar için sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu belirli saatlerde tüm vatandaşlar için kısıtlama uygulanırken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı haftanın 7 günü belirli saatlerde dışarı çıkabiliyor. Peki, çocuklar saat kaçta, ne zaman dışarı çıkabilir?
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Çocukların ne zaman dışarı çıkabileceği merak ediliyor. Artan vaka sayılarının ardından alınan yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Genelge içerisinde yer alan bilgilere göre 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı ve istisnai durumlar açıklandı. İşte detaylar
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ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Genelge içerisinde yer alan bilgilere göre 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Hafta sonu ise tüm vatandaşları kapsayan bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
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20 YAŞ ALTI VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.