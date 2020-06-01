Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? 18 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün?

18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce iki farklı grup şeklinde dışarı çıkabilen gençler ve çocuklar bu hafta iki gün sokağa çıkabilecekler. Koronavirüs önlemleri kapsamında 18 yaş altı için sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençler 3 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında, yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecek. İşte, 18 yaş altı sokağa çıkma izni ile ilgili ayrıntılı bilgiler...