Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman?
Çocukların ne zaman sokağa çıkabileceği araştırılan konular arasında yerini aldı. 0-14 yaş arası için sokağa çıkma izni ne zaman? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağı belirtilmiş ve sokağa çıkma izinlerinin ne zaman olacağı açıklanmıştı. İşte 0-14 ve 15-201 yaş için sokağa çıkma izin günleri ve saatleri…
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20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 10 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden faydalandılar ve belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabildiler. Peki 0-14 yaş arası için sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısında 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların da ne zaman dışarı çıkabileceği açıklandı. İşte detaylar…
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ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLECEK?
İçişleri Bakanlığı, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin 81 İl Valiliğine genelge gönderdi.
0-14 yaş arası 13 Mayıs’ta 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. 15-20 yaş grubu, 15 Mayıs Cuma günü 11-15 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.
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0-14 YAŞ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’ın bakanlıklar ile hazırladığı 4 aşamalı normalleşme planına göre; hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağının Ramazan Bayramı sonrasına kadar devam etmesi planlanıyor. Bayram sonrasında vaka durumundaki iyileşmenin sürmesi durumunda sokağa çıkma kısıtlamasına haziran ayında son verilmesi hedefleniyor. Aynı şekilde 65 yaş ve 20 yaş altına uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının da bu takvimle birlikte haziran ayının ortasında son bulması planlanıyor.