Çocuklar ne zaman sokağa çıkabilecek? 0-14 yaş için sokağa çıkma izni ne zaman?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 10 Mayıs’ta 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma izninden faydalandılar ve belirtilen saatler aralığında dışarı çıkabildiler. Peki 0-14 yaş arası için sokağa çıkma izni ne zaman? Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısında 0-14 yaş ve 15-20 yaş aralığındaki vatandaşların da ne zaman dışarı çıkabileceği açıklandı. İşte detaylar…