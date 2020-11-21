Çocuklar ne zaman saat kaçta dışarı çıkar? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri
Çocuklar ne zaman ve saat kaçta dışarı çıkar sorusu 21 Kasım Cumartesi günü pek çok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla günün belirli saatlerinde dışarı çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı gençler ve çocuklar, belirli koşullar altında da dışarı çıkma hakkına sahip olabiliyor. Peki, çocuklar ne zaman saat kaçta dışarı çıkar? İşte, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Çocuklar sokağa çıkma yasağı kapsamında belirli kurallara tabi tutulacak. 20 yaş altı olarak belirlenen kriterlere uyan kişiler, sokağa çıkma yasağı kapsamında haftanın belirli saatlerinde dışarı çıkma iznine tabi olacak. Peki, çocuklar saat kaçta dışarı çıkabilecek? Veli ile dışarı çıkmak mümkün olacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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ÇOCUKLAR VE 20 YAŞ ALTI SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLECEK?
20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar.
Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;
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ÇOCUKLAR VELİSİ İLE DIŞARI ÇIKABİLECEK
20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.
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20 YAŞ ALTI ÖĞRENCİLER İÇİN ÖNEMLİ DETAYLAR
Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.
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KREŞ VE ANAOKULUNA GİDİŞLERİ SERBEST OLACAK
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.
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CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEKLER
Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.