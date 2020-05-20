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Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 08:24,

Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş yaş sokağa çıkma izni saat kaçta?

Korona virüsü önlemleri kapsamında 20 yaş altı grubundaki çocuklar sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir evlerinden çıkamıyordu. 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere 3 farklı yaş grubu için bir süredir belirli tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Geçen hafta iki grupta sokağa çıkan çocuklar ve velileri bu haftaki tarihi ve saati merak ediyor. Peki, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Sokağa çıkma izni saat kaçta?

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Normalleşe takvimi kapsamında 0-14 yaş arası, 15-20 yaş arası ve 65 yaş üstü kendileri için belirlenen tarihlerde ve saatlerde dışarı çıkabiliyor. 20 yaş altı milyonlarca kişi geçen hafta çarşamba ve cuma günleri iki grupta sokağa çıktılar. Bu hafta yine 4 saat sokağa çıkma izninden faydalanmak isteyen çocuklar ve gençler kendileri için verilen tarih ve saati bekliyor. Peki, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş yaş sokağa çıkma izni saat kaçta?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Mayıs'ta yaptığı kabine toplantısı sonrasında verdiği son bilgilere göre 20 yaş altı gençler için sokağa çıkma izninin olduğu gün ve saatler şöyle…

14 yaş ve altı: 20 Mayıs 2020 Çarşamba saat 11:00-15:00 arası
15-20 yaş arası: 22 Mayıs 2020 Cuma günü saat 11:00-15:00 arası

3OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında okullar için verilen kararı açıkladı. Erdoğan; “Okulların eğitim öğretim yılını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Önümüzdeki Eylül ayında yeni öğretim yılı başlayacaktır. Bakanlığımızın yaz aylarındaki kurs takvimi devam edecek” dedi.

4
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Uzaktan eğitim süreci, 2019-2020 eğitim öğretim yılının son günü olan 19 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek.

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