Gündem Haber Giriş: 20 Mayıs 2020 - 08:24 , 20 Mayıs 2020 - 08:24

Çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? 0-14 yaş yaş sokağa çıkma izni saat kaçta?

Korona virüsü önlemleri kapsamında 20 yaş altı grubundaki çocuklar sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir süredir evlerinden çıkamıyordu. 0-14 yaş, 15-20 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere 3 farklı yaş grubu için bir süredir belirli tarihlerde ve saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Geçen hafta iki grupta sokağa çıkan çocuklar ve velileri bu haftaki tarihi ve saati merak ediyor. Peki, çocuklar ne zaman dışarı çıkabilecek? Sokağa çıkma izni saat kaçta?