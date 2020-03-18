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Oyun Ve Aktiviteler
Fotoğraflar: iStock
Haber Giriş: 18 Mart 2020 - 15:35, /

Çocuklar ile kaliteli zaman geçirmek için öneriler

Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek ve doğru iletişim kurmak, güvenli bağ oluşturmak onun gelişimi için çok önemli. Yaşlarına uygun doğru iletişim kurmak için birkaç önerimiz var.

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1Sohbet edin

Sohbet edin

Sohbet etmek çocuklar için çok kıymetlidir. Karşılıklı oturup sadece sohbet edeceğiniz bir 15 dakika ayırmak, neleri sevdiğini sormak, gün içinde neler yaptığını konuşmak hem onlara hem de size iyi gelecektir.

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Sohbet ederken bir taraftan da çarşafları katlayayım diye düşünmeyin. Oturun ve sadece konuşun.

3Oyuna zaman ayırın

Oyuna zaman ayırın

5-10-15 dakika da olsa birlikte oturup oyun oynayın. Oyunu onun yönetmesine izin verin. Oyun alanında birlikte vakit geçirin. Oyun oynarken 2 dakikada bir kalkıp ocaktaki yemeğinizi kontrol etmeyin. Oyun zamanında sadece oyun oynayın.

4Sosyal etkinliklere katılın

Sosyal etkinliklere katılın

Çocuğunuzun yaşına uygun sergiler, müzeler gezmek gelişimi için oldukça faydalıdır. Sizin için çok sıradan gelen bilgiler onun hayal dünyasını ve zihinsel gelişimini destekler. Yaşına uygun sosyal etkinliklere katılmak için zaman yaratın.

5Ortak aktiviteler önemli

Ortak aktiviteler önemli

Anne ve babanın elinde telefonla oturarak televizyon seyrettiği saatlerde çocuğa kitap okumasını söylemek maalesef duyarsız bir davranış olacaktır. Asla kitap okumayan anne babaların çocuklarını kitap okumadığı için azarlaması da yine oldukça yanlıştır.

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10 dakika da olsa birlikte oturup herkesin kitap okuduğunu bir ortam yaratabilirseniz işte o zaman rol model olabilirsiniz. Unutmayın, ne söylediğinizden çok ne yaptığınız önemli.

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