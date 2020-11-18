Çocuklar için sokağa çıkma yasağı var mı? Çocuklar için dışarı çıkma saatleri
Çocuklar için sokağa çıkma yasağının olup olmadığı merak ediliyor. 17 Kasım tarihinde gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararları duyurdu. Genelge içerisinde yer alan bilgilere göre 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bunun dışında ise dışarı çıkamayacaklar.
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Sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili detayları aktardı. Bu açıklamanın ardından yayımlanan genelgede hafta sonu kısıtlamasının saatleri ve hafta içi hangi yaş aralığındaki kişilere belirli saatlerde kısıtlama uygulanacağı açıklandı. Peki, çocuklar için sokağa çıkma yasağı var mı? İşte detaylar
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ÇOCUKLAR İÇİN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Genelge içerisinde yer alan bilgilere göre 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
Hafta sonu ise tüm vatandaşları kapsayan bir sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Genelgeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.