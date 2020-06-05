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Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 15:02,

Çocuklar için seyahat izni alınması gerekiyor mu? 18 yaş altının seyahat durumuyla ilgili bilgiler

1 Haziran için alınan karar arasında seyahat yasağının kalkması da vardı. Yasağın kalkması ardından 0-18 yaş grubunun seyahat edip edemeyeceği soruları gündeme geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre, 18 yaş altını kapsayan sokağa çıkma yasağında, haftanın 2 günü de dışarı çıkma izin verildi. Peki, 0-18 yaş seyahat edebilir mi, ailesiyle çıkabilir mi? Çocuklar için seyahat izni alınması gerekiyor mu? İşte 18 yaş altının seyahat durumuyla ilgili bilgiler...

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1
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Yeni normalleşme adımları kapsamında, 0-18 yaş aralığındakiler aileleriyle şehir içi -şehirler arası yolculuk yapabilecek, tatile veya yazlığa gidebilecekler. Ailesiyle birlikte tatile gidenler için otel alanı ev sayılacak. Yayınlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler, ihtiyaca göre bakıcı ve aile büyükleri ile kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

2
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18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

3İKİ GÜN YÜRÜME MESAFELİ İZİN
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İKİ GÜN YÜRÜME MESAFELİ İZİN

Çocuk ve gençler, otel alanının içindeki tüm faaliyetlerden yararlanabilecek, denize girebilecek. Otel alanı dışındaki bölgeler ise yasak kapsamında olacak. Çarşamba-cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında otel alanının dışına çıkabilecek, yürüme mesafeli bulunduğu şehirde gezebilecekler. Aynı kurallar ailesiyle birlikte yazlığa veya başka illere giden çocuk ve gençler için de geçerli olacak.

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