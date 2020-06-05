Çocuklar için seyahat izni alınması gerekiyor mu? 18 yaş altının seyahat durumuyla ilgili bilgiler

18 yaş altı çocukların seyahat etmesi için herhangi bir belgeye ihtiyacı bulunmuyor. Ancak veli ve vasilerinin nezareti gerekiyor. 0-18 yaş arasındaki çocuk ve gençler yanlarında velileri veya vasileri olması koşuluyla yasağın olmadığı çarşamba-cuma günleri dışındaki günlerde de şehiriçi veya şehirlerarası yolculuk yapabilecek.