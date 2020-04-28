Çocuklar için evde etkinlik önerileri

Hem hızlı, hem yavaş dans edin Dr. Ezgi Özcan evde oyun oynamak ve etkinlik yapmak isteyen anne-babalara bazı önerilerde bulunuyor. İşte evde kalan çocukların sıkıntılarını geçirecek bazı oyun ve etkinlikler:



Dışarıda koşup zıplayamadığımız bugünlerde evde dans etmek hem bize hem de çocuklara iyi gelir. Belirli dansı olan çocuk şarkılarına eşlik edebileceğiniz gibi dans ederken ‘Şimdi daha hızlı dans edelim’ diyerek hızlı bir şekilde şarkı söyleyip, dans edebilirsiniz. Daha sonra ‘Şimdi daha yavaş dans edelim’ diyerek daha yavaş bir ritimde şarkı söyleyerek dans edebiliriz. Dans ederken vücudumuzun her bölümünü hareket etmeye özen göstererek hem kaslarımızı hem de bize kas ve iskelet sistemimizden duyusal bilgi sağlayan propioseptif duyumuzu da destekleyebiliriz. (0-18 ay arası çocuklar için)