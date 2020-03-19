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GeriEğitim Çocuklar için en güzel hediyelerden... Üstelik en çok satılanlar listesinde
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Eğitim
Haber Giriş: 19 Mart 2020 - 09:40, /

Çocuklar için en güzel hediyelerden... Üstelik en çok satılanlar listesinde

Türkiye'nin önde gelen alışveriş platformlarından Amazon.com.tr'de en çok satan çocuk kitapları belli oldu. Bakın hangi ürünler hangi fiyattan alıcısına ulaşıyor?

Bu bir ilandır.

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1

Çocukların gelişimi için oyun çok önemli. Özellikle dikkat ve zeka gelişimini destekleyici keyifli aktiviteler zeka gelişiminde büyük önem taşıyor. İşte çocuğunuzun eğlenerek öğrenmesine yardımcı olacak alternatifler...

2

Dikkati Güçlendirme Seti Plus - 3 Yaş (Yeni Neuro-Via Sistemi İle)

Okul öncesi dönem, çocukların öğrenme ve dikkatlerini geliştirmek adına önemli bir yaş dönemidir. Bunun içinde çeşitli aktiviteler ve kitaplarla algı, dikkat, öğrenme ve zihin aktiviteleri ve görsel zekanın desteklenmesi de önem taşımaktadır. Dikkati Güçlendirme Seti Plus'da çocuğunuzun dikkat ve zeka gelişimini desteklemenin yanı sıra eğlenerek öğrenmesine yardımcı oluyor.

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3

Dikkat Güçlendirme Seti Neuro-Via Sistemi - 4 Yaş

Zorluk derecelerine göre sıralanan kitapların yer aldığı Dikkat Güçlendirme Seti, çocuğunuzun yaşına uygun egzersizlerle keyif alarak çalışmasını sağlayacaktır.

Fiyatını öğrenmek ve satın almak için tıklayın
4

Yeni Neuro-Via Sistemi ile Dikkati Güçlendirme Seti - 5 Yaş

Bu set, çocuğunuzun dikkat ve zeka gelişiminin güzel ve eğlenceli aktivitelerle desteklenmesine katkıda bulunuyor.

Fiyatını öğrenmek ve satın almak için tıklayın
5
Özel indirimlerin yapıldığı kitaplara ulaşmak için tıklayın
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