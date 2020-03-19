Çocuklar için en güzel hediyelerden... Üstelik en çok satılanlar listesinde
Türkiye'nin önde gelen alışveriş platformlarından Amazon.com.tr'de en çok satan çocuk kitapları belli oldu. Bakın hangi ürünler hangi fiyattan alıcısına ulaşıyor?
Bu bir ilandır.
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Çocukların gelişimi için oyun çok önemli. Özellikle dikkat ve zeka gelişimini destekleyici keyifli aktiviteler zeka gelişiminde büyük önem taşıyor. İşte çocuğunuzun eğlenerek öğrenmesine yardımcı olacak alternatifler...
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Dikkati Güçlendirme Seti Plus - 3 Yaş (Yeni Neuro-Via Sistemi İle)
Okul öncesi dönem, çocukların öğrenme ve dikkatlerini geliştirmek adına önemli bir yaş dönemidir. Bunun içinde çeşitli aktiviteler ve kitaplarla algı, dikkat, öğrenme ve zihin aktiviteleri ve görsel zekanın desteklenmesi de önem taşımaktadır. Dikkati Güçlendirme Seti Plus'da çocuğunuzun dikkat ve zeka gelişimini desteklemenin yanı sıra eğlenerek öğrenmesine yardımcı oluyor.