Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin: ‘Çok değişmişsin’ diyorlar

“Dizi bitse de hiçbir zaman izleyicisini kaybetmedi. Her karakter ayrı ayrı çok sevildi. İnsanları hemen her konuda eğitti, öğretti. Emine dizideki bir karakter değil de gerçekten birazdan evlerine gelecek, mutfağa girip yemek yapacak biri oluverdi. Hem sempatikliği hem kıvrak zekâsı, Hüseyin’e karşı dik duruşu, kendini ezdirmemesi, olayları iyi niyetli bir kurnazlıkla yola koyması, ara buluculuk yapması belki birçok kadına yol haritası oldu ve çok sevdirdi kendini.



Bu dizinin parçası olduğum için ayrıca mutluluk duyuyorum. Bir rolün var olması sonra üzerinize yapışması uzun soluklu dizilerde hemen her oyuncunun yaşadığı durum maalesef. Çünkü uzun süre aynı karaktere hayat verdiğiniz zaman yapımcılar sizi o ve onun gibi karakterlere daha çok yakıştırıyorlar. Unutulmamalı ki her rol oyuncu için bir kıyafet. Ben Emine karakterini hakkıyla taşıdım. Şimdi o karakteri giysi dolabıma kaldırdım. Yeni karakterlerin üzerime dikilmesini bekliyorum.”