Çocuklar büyüdü.. Kim der 16 yaşında!

90’lı yılların unutulmaz isimlerinden şarkıcı Doğuş, sosyal medya hesabında yaptığı nostaljik bir paylaşımla geçmişi andı. Kariyerinin dönüm noktalarından birini anlatan sanatçı, takipçilerini duygulandırdı.1996 yılında cezaevinden çıktıktan sonra Ulus Müzik’e gittiğini belirten Doğuş, o günleri şöyle anlattı:“1996 cezaevinden çıkmışım, bir heyecan Ulus Müzik’e geldim. Gökhan Tepe’ye iki eser vermişim: Aşk Belası ve Zor Gelir. Onların parasını verecek biri varmış… Neyse, 'selamın aleyküm' dedim, 'aleyküm selam' dediler. ‘Gel bakalım, Doğuş sen misin?’ dediler. Oturduk, anlattım anlattım… O ağladı, ben ağladım. Meğer o kişi İskender abiymiş. 1997’den beri bana baba oldu.”