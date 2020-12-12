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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 09:22 | 

Ailece destek verdiler

İngiliz kraliyet ailesinin genç üyeleri ailece pandomim gösterisi izlemeye gitti.

AFP, AP; Reuters

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İngiliz kraliyet ailesinin genç üyeleri dün hep birlikte gece gezmesine çıktı.

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 Prens Wililam, eşi Cambridge Düşesi Catherine Middleton, çocukları George, Charlotte ve Louis, Londra'da bir pandomim gösterisi izlemeye gitti. 

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Ailenin, en az anne ve babaları kadar dikkat çeken küçük üyeleri Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis, böylece ilk kez kırmızı halıya çıkmış oldu.

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Üç çocuk, koronavirüs karantinasının başlamasından sonra bir kez anne ve babalarıyla sağlık çalışanlarına destek etkinliğine katılmıştı. Daha sonra Charlotte doğum gününde kır evlerinin bulunduğu Anmer'de ihtiyaç sahiplerine yiyecek paketleri dağıttı.

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Ailenin üç çocuğu son olarak da Sir Richard Attenborough ile evlerinin bahçesinde buluşuq ona doğal hayat ile ilgili sorular yöneltmişti.

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Bu kez anneleri Kate Middleton ve babaları Prens William ile birlikte Londra'da bir sanat etkinliğini izledi.

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London Palladium'daki etkinlik The Natoinol Lottery tarafından desteklerdi. Etkinlik, koronavirüs pandemisi nedeniyle perdelerini kapatan ve bu yüzden maddi zorluklar yaşayan performans sanatçılarına destek amacıyla düzenlendi.

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Üç çocuk pandomim gösterisi izlemeye, anne ve babalarının elinden tutarak gitti. Babaları ve anneleri dahil tüm ailenin günlük giysiler içinde olduğu görüldü. 

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Ailenin en küçük üyesi Prens Louis, geçen aylarda iki yaşına girdi.

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Daha küçük yaşlarda ailesiyle birlikte etkinliklere katılmayan Louis, daha sonra Trooping The Colour ile ilk kez büyük bir etkinliğe katılmış oldu.

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Beş yaşındaki Charlotte ile 7 yaşındaki George ise bu konuda küçük kardeşlerinden daha tecrübeli.

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İki çocuk daha önce de Kate Middleton ve Prens Wililam ile bazı etkinliklere katıldı.

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Londra'daki gösteride kendilerine ayrılan locada oturan aile, ilgiyle gösteriyi izledi.

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Charlotte zaman zaman annesine sarılıp sahneye arkasını dönerken küçük kardeşi Louis ilgiyle sahneden gözlerini alamadı. Louis'in zaman zaman performansı alkışladığı da görüldü.

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Ailenin toplu olarak bir etkinliğe katılması ve salona girerken maske takmaması da bazı çevrelerden tepki çekti. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uygulanan kısıtlamalara karşın çocuklarıyla birlikte böyle bir geceye katılmalarını eleştirenler oldu.

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Kate Middleton ve Prens William kapalı alanda kurallar gereği maske kullandı. Ancak üç çocuğun maskesiz olduğu görüldü.

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