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GeriOyun Ve Aktiviteler Çocuklar bunları çok sevecek! İşte birbirinden eğlenceli kutu oyunları
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 13:18,

Çocuklar bunları çok sevecek! İşte birbirinden eğlenceli kutu oyunları

Çocuklarınızla evde keyifli vakit geçirmeye ne dersiniz? Sizin için evde zamanınızın eğlenceli ve hızlı bir şekilde akmasına yardımcı olacak birbirinden güzel kutu oyunlarını listeledik.

Bu bir ilandır.

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Sosyal izolasyon nedeniyle çocuklar zamanını evde geçiriyor. Ancak bu sürede onlarla birlikte oynayabileceğiniz keyif oyunlar da mevcut. İşte çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli birbirinden güzel kutu oyunları...

2Hasbro Monopoly Junior Elektronik Bankacılık

Hasbro Monopoly Junior Elektronik Bankacılık

Çocuklar için elektronik bir Monopoly oyunu olan Monopoly Junior Elektronik Bankacılık oyununda klasik piyonların sevimli halleriyle oyun alanında dolaşıp, arsa satın alınabiliyor. Ayrıca şans kartları ile para kazanma imkanı da mevcut.

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3Orchard Aç Gözlü Goril

Orchard Aç Gözlü Goril

Sağlıklı beslenmeyi öğreten Orchard Aç Gözlü Goril, sesli ve oldukça eğlenceli bir hafıza oyunu. El ve göz koordinasyonunu destekleyen oyunda besin kartlarıyla sağlıklı bir yemek oluşturulabiliyor. Ayrıca, zararlı besinleri tüketen goril de buna tepki veriyor.

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4Frozen Hafıza Kartları

Frozen Hafıza Kartları

Çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine yardım olacak Frozen Hafıza Kartları, hafızayı destekleyen bir eşleştirme oyunu. Frozen karakterleri ve film sahnelerinin baskılarının yer aldığı oyun çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de öğrenmesine katkıda bulunacak.

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5Orchard Sevimli Örümcek

Orchard Sevimli Örümcek

Çift taraflı olarak oynanabilen Orchard Sevimli Örümcek, çocuklara geometrik şekilleri ve sayı saymayı öğreten keyifli bir kutu oyunu. Şekilleri tanımaya da yardımcı olan oyunu, örümceğini su borusunun tepesinde bulunan ağa ilk ulaştıran kazanıyor. Ayrıca, çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bu oyun toplama ve çıkarma yeteneğini de destekliyor.

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6Foxmind Meta Forms Eğitici Kutu Oyunu

Foxmind Meta Forms Eğitici Kutu Oyunu

Bir tür bulmaca oyunu olan Foxmind Meta Forms Eğitici Kutu Oyunu'da dokuz geometrik şekil bulunuyor. Bu şekilleri bir kılavuza yerleştirin ve çözmek için ipuçlarını kullanın. Ayrıca, oyunda farklı zorluk dereceleri de mevcut.

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7Hasbro Tonton Hippolar

Hasbro Tonton Hippolar

Bu keyifli oyunda çocuklar hipopotamlarıyla Altın misketi veya en çok misketi kapmaya çalışacaklar. Çocukların oldukça eğleneceği misket kapmaca oyunundaki parçaları kolayca toplayıp tekrar kutuya yerleştirebilirsiniz.

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8Orchard Benekli Dinazorlar

Orchard Benekli Dinazorlar

İki oyunun bir arada olduğu Orchard Benekli Dinazorlar, bir tarafıyle geometrik şekilleri diğer tarafıyla da renkleri öğreten eşleştirme ve hafıza oyunu. Çocukların sosyal gelişim ve gözlem yeteneklerini desteklemenin yanı sıra el ve göz koordinasyonunu sağlamalarına da yardımcı olur.

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