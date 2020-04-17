Çocuklar bunları çok sevecek! İşte birbirinden eğlenceli kutu oyunları
Çocuklarınızla evde keyifli vakit geçirmeye ne dersiniz? Sizin için evde zamanınızın eğlenceli ve hızlı bir şekilde akmasına yardımcı olacak birbirinden güzel kutu oyunlarını listeledik.
Bu bir ilandır.
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Sosyal izolasyon nedeniyle çocuklar zamanını evde geçiriyor. Ancak bu sürede onlarla birlikte oynayabileceğiniz keyif oyunlar da mevcut. İşte çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli birbirinden güzel kutu oyunları...
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Hasbro Monopoly Junior Elektronik Bankacılık
Çocuklar için elektronik bir Monopoly oyunu olan Monopoly Junior Elektronik Bankacılık oyununda klasik piyonların sevimli halleriyle oyun alanında dolaşıp, arsa satın alınabiliyor. Ayrıca şans kartları ile para kazanma imkanı da mevcut.
Sağlıklı beslenmeyi öğreten Orchard Aç Gözlü Goril, sesli ve oldukça eğlenceli bir hafıza oyunu. El ve göz koordinasyonunu destekleyen oyunda besin kartlarıyla sağlıklı bir yemek oluşturulabiliyor. Ayrıca, zararlı besinleri tüketen goril de buna tepki veriyor.
Çocukların eğlenceli vakit geçirmelerine yardım olacak Frozen Hafıza Kartları, hafızayı destekleyen bir eşleştirme oyunu. Frozen karakterleri ve film sahnelerinin baskılarının yer aldığı oyun çocuğunuzu hem eğlendirecek hem de öğrenmesine katkıda bulunacak.
Çift taraflı olarak oynanabilen Orchard Sevimli Örümcek, çocuklara geometrik şekilleri ve sayı saymayı öğreten keyifli bir kutu oyunu. Şekilleri tanımaya da yardımcı olan oyunu, örümceğini su borusunun tepesinde bulunan ağa ilk ulaştıran kazanıyor. Ayrıca, çocuklarınızın keyifli vakit geçirmesini sağlayacak bu oyun toplama ve çıkarma yeteneğini de destekliyor.
Bir tür bulmaca oyunu olan Foxmind Meta Forms Eğitici Kutu Oyunu'da dokuz geometrik şekil bulunuyor. Bu şekilleri bir kılavuza yerleştirin ve çözmek için ipuçlarını kullanın. Ayrıca, oyunda farklı zorluk dereceleri de mevcut.
Bu keyifli oyunda çocuklar hipopotamlarıyla Altın misketi veya en çok misketi kapmaya çalışacaklar. Çocukların oldukça eğleneceği misket kapmaca oyunundaki parçaları kolayca toplayıp tekrar kutuya yerleştirebilirsiniz.
İki oyunun bir arada olduğu Orchard Benekli Dinazorlar, bir tarafıyle geometrik şekilleri diğer tarafıyla da renkleri öğreten eşleştirme ve hafıza oyunu. Çocukların sosyal gelişim ve gözlem yeteneklerini desteklemenin yanı sıra el ve göz koordinasyonunu sağlamalarına da yardımcı olur.