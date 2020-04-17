Çocuklar bunları çok sevecek! Hepsi birbirinden keyifli...

Orchard Benekli Dinazorlar İki oyunun bir arada olduğu Orchard Benekli Dinazorlar, bir tarafıyle geometrik şekilleri diğer tarafıyla da renkleri öğreten eşleştirme ve hafıza oyunu. Çocukların sosyal gelişim ve gözlem yeteneklerini desteklemenin yanı sıra el ve göz koordinasyonunu sağlamalarına da yardımcı olur.