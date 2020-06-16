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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 16 Haziran 2020 - 13:48,

Eski çocuk yıldız üçüncü kez hamile: Opps! Yine yaptım

Bir zamanların çocuk yıldızı şimdi kendi çocuklarının annesi. Üstelik ailesini genişletmeye hazırlanıyor.

Instagram

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1BAKIN YİNE YAPTIM
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BAKIN YİNE YAPTIM

Rol aldığı Harry Potter serisiyle tanınan Jessie Cave, üçüncü kez hamile olduğunu Instagram sayfasından duyurdu.

2SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

 33 yaşındaki yıldız, meslektaşı Alfie Brown ile birlikte bir bebek daha beklediklerini iki çocuğuyla çekilen pozunu paylaşarak mutlu haberi verdi. 

3ÜÇÜNCÜ BEBEK
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ÜÇÜNCÜ BEBEK

Cave paylaşımına "Opps! Yine yaptım" notunu yazdı.

4KÜÇÜK OYUNCU
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KÜÇÜK OYUNCU

Harry Potter serisinde Lavender Brown karakterine hayat veren genç oyuncu bir de bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı.

5İKİ ÇOCUKLARI VAR
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İKİ ÇOCUKLARI VAR

Jessie Cave ile Alfie Brown'un 5 yaşında Donnie adında bir oğlu ve üç yaşında Margot adlı bir de kızı bulunuyor.

6AYRILIP BARIŞTILAR
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AYRILIP BARIŞTILAR

Jessica Cave ve Alfie Brown'ın ilişkisi bir ara sallantıya girmişti. Çift, kızları Margot'nun doğumundan 10 ay sonra ayrılık kararı almıştı.

7ARTIK HER ŞEY YOLUNDA
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ARTIK HER ŞEY YOLUNDA

Ancak daha sonra ayrı kalamayacaklarını anlayıp tekrar bir araya geldiler.

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