Çocuk sesine sinirlenip, balkonuna 'Anaokulunu istemiyoruz' pankartı astı
İZMİR'in Bornova ilçesinde yaşayan H.A., evinin karşısındaki anaokulundaki çocuk sesinden rahatsız olunca balkonuna, 'Anaokulunu mahallemizde istemiyoruz' yazılı pankart astı. Öğretmenler ve veliler, H.A.'ya tepki gösterdi. Okul Müdürü Deniz Yeşil de "Pankartı görünce büyük bir şok ve şaşkınlık yaşadım. Şaka olabileceğini düşündüm ancak olmadığını görünce üzüldüm. Yaşadığımız süreçten dolayı çocuklarımız okullarından uzun bir süre uzak kalmıştı. Yeniden okula başlamanın heyecanı içindeydiler. Ancak bu pankart, hepimizin heyecanını biraz azalttı. Umarım bu tarz şeyler hiçbir yerde yaşanmaz. İlk ve son olsun" dedi.