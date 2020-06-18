Çocuk için oyun ve oyuncağın önemi

- Seçilen oyuncağın çocuğun ilgi alanına hitap etmesi çok önemlidir. Çocuğun oynarken keyif alması, mutlu olması, oyuncağa kendinden bir şeyler katması ve içsel motivasyonunu desteklemesi gerekir. Eğer çocuğun ilgi alanına girmiyorsa o oyuncağın fiyatının, ne kadar eğitici olduğunun veya ne kadar tercih edildiğinin hiçbir önemi kalmaz.

- Oyuncakların çocuğun erişebileceği bir konumda olması önemlidir. Çocuk kendi iradesiyle oynamak istediği oyuncağı seçebilmelidir. Bu durum öz güveninin gelişmesini sağlar. Bu noktada çocukta dikkat dağınıklığı yaratmaması adına oyuncak seçeneklerinin azaltılması gerekmektedir. Çocuk oyuncakla oynamayı bıraktığı zaman bir süreliğine oyuncağı kaldırmak ve unutmasını sağlamak, aradan zaman geçince tekrar aynı oyuncağa ilgi duymasını sağlayacaktır. Bununla birlikte oyun bittiğinde çocuğu oynadığı oyuncakları toplamaya teşvik etmek çocukta sorumluluk duygusunun gelişimini sağlar.

- Oyuncak seçiminde cinsiyet ayrımı yapmak doğru değildir. Örneğin erkek çocuk bebekle oynarken o bebeğin babası, abisi, arkadaşı rolüne girebilir. Bunu engellemek hayal gücü ve yaratıcılığı sınırlar.