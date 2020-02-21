Çocuk doğurup bütün gün yemek pişiririm

Moda dünyasının son dönemdeki en gözde modellerinden biri, gelecek planlarıyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Herkes onun olabildiğince uzun süre kariyerini sürdürmeyi planladığını düşünürken o hayatının bambaşka bir yöne doğru gidebileceğini belirtti.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Yaklaşık iki yıl ayrı kaldıığı sevgilisi Zayn Malik ile yeniden barışan Gigi Hadid, gelecekle ilgili planlarını anlattı. 24 yaşındaki model yaptığı açıklamalarda gelecekteki hayatını moda dünyasının dışında kuracağının sinyallerini verdi.
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i-D Magazine'e röportaj veren Gigi Hadid "Sanırım yaşlanırken... Bir gün bir aile kuracağım ve bilmiyorum her zaman modellik yapacak mıyım" diye konuştu. Aslında moda dünyasının yaratıcılık kısmını çok sevdiğini belirten Gigi Hadid, çevresindeki insanların da kendisini mutlu ettiğini belirtti.
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Fakat daha sonra söyledikleri onun bütün hayatını moda üzerine kurmak konusunda kararsız olduğunu da gözler önüne serdi: "Belki de bütün gün yemek pişirmekle meşgul olurum!" Gigi Hadid'in bütün bu sözleri de yeniden bir araya gelen eski One Direction grubunun üyelerinden Zayn Malik ile aile kurmaya ve bebek sahibi olmaya karar verdikleri şeklinde yorumlandı.
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Gösteri dünyasının birbirine en çok yakışan çiftlerinden biri uzun bir ayrılık sürecinin ardından tekrar bir araya geldi. Her ne kadar kendileri bu konuda resmi bir açıklama yapmamış olsalar da birkaç gün önce kol kola ve gayet mutlu bir şekilde görüntülendiler. Üstelik daha önce de ayrılıp barışan sonra bir kez daha yollarını ayıran çiftin arasını yeniden ısıtan ise "anne kurabiyesi" oldu.
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Genç kuşak modellerden Gigi Hadid ile One Direction grubuyla çıktığı müzik yolculuğunu solo olarak sürdüren Zayn Malik bir yıllık ayrılığın ardından geçen ay New York'ta kol kola görüntülendiler. O gece yanlarında Gigi Hadid'in kardeşi Bella ve erkek kardeşleri Anwar'ın sevgilisi ünlü şarkıcı Dua Lipa da vardı. Hem Hadid hem de Malik, samimi şekilde görüntülenmekten rahatsız olmadılar.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik barıştıkları konusunda resmi bir açıklama yapmadılar. Fakat bu haberin duyulduğu dönemde Hadid'in New York'taki dairesine görevliler tarafından taşınan dev yatak ve diğer ev eşyaları da çiftin yeniden birlikte yaşamaya başladığı iddialarını güçlendirdi.
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Gigi Hadid cephesinden gelen haberler ve ortaya atılan iddialar da çiftin ayrı kalmaya dayanamadığı yolunda. İleri sürülenlere göre genç çift aşklarına bir şans daha tanımaya karar verdi.ABD basınında yer alan haberlere göre Hadid'in annesi Yolanda Foster, kızının Zayn Malik ile yeniden bir araya gelmesinden son derece memnun.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik'in tekrar barışma öyküsüyle ilgili ortaya atılan iddialar da ilginç. Bunlara göre 24 yaşındaki Hadid, Instagram sayfasının hikayeler bölümünde birlikte oldukları dönemde Zayn Malik'in annesinden aldığı bir kurabiye tarifini uygularken çekilen bir görüntüsünü paylaştı. Bu bir işaret oldu ve ondan sonra da çift tekrar bir araya geldi.
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Gigi Hadid ile Zayn Malik, ilk olarak 2015 yılında birlikte olmaya başladı. Daha sonra yollarını ayıran çift, 2018'de tekrar bir araya geldi. Ama 2019 yılının ocak ayında bir kez daha ayrıldılar. Gigi Hadid o dönemde Tyler Cameron ile birlikte oldu. Daha sonra da ondan ayrıldı. Hadid ile Malik barışmaya karar verdiler.