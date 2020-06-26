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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Haziran 2020 - 11:03,

Çocuk bisikletten düşmesin diye

En küçük çocuğunu 54 yaşında dünyaya getiren model ve oyuncu, onun başına bir şey gelmemesi için de üzerine titriyor.

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1GÜVENLİK ÖNLEMİ
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GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ünlü oyuncu ve model önceki gün de minik kızı ve eşiyle birlikte çıktığı park gezintisinde görüntülendi. Oyuncunun, kızının bisiklette güvenli bir şekilde yolculuk etmesi için aldığı önlem dikkat çekti.

Backgrid USA 

2EŞİ DE YANINDAYDI
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EŞİ DE YANINDAYDI

Hollywood'un bir dönemine damgasını vuran model ve oyuncu Birgitte Nielsen önceki gün en küçük çocuğu ve eşiyle birlikte Los Angeles'ta çıktığı park gezintisinde görüntülendi.

3KASKI EKSİK ETMEDİ
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KASKI EKSİK ETMEDİ

Hem Nielsen hem de kocası Matteo Dessi gezi için bisikleti tercih etti. Brigitte Nielsen, iki yaşındaki kızı Frida'nın güvenli seyahati için de her türlü önlemi aldı.

4ÇOCUKLARA ÖZEL
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ÇOCUKLARA ÖZEL

Kızına kask giydiren Nielsen, minik Frida'yı bisikletinin ön kısmında çocuklar için hazırlanan özel bir aparata oturttu.

5KIZINI İZLEDİ
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KIZINI İZLEDİ

Parka ulaştıklarında Frida'yı bisikletten indiren Nielsen, onun oynamasına izin verdi. Kendisi de eşi Matteo Dessi ile birlikte parkın bir köşesinde oturup kızını izledi.

6STALLONENİN ESKİ EŞİ
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STALLONE'NİN ESKİ EŞİ

İlk evliliğini Kasper Winding ile yapan Brigitte Nielsen'ın ikinci eşi Sylvester Stallone. Danimarkalı Nielsen, daha sonra Sebastien Copeland ve Raoul Meyer ile iki başarısız evlilik daha yaptı. Son eşi Mattia Dessi ile 2006 yılında evlendi.Brigitten Nielsen'in Frida dışında geçmişteki evliliklerinden dört çocuğu daha bulunuyor.

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