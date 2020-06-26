Çocuk bisikletten düşmesin diye

STALLONE'NİN ESKİ EŞİ İlk evliliğini Kasper Winding ile yapan Brigitte Nielsen'ın ikinci eşi Sylvester Stallone. Danimarkalı Nielsen, daha sonra Sebastien Copeland ve Raoul Meyer ile iki başarısız evlilik daha yaptı. Son eşi Mattia Dessi ile 2006 yılında evlendi.Brigitten Nielsen'in Frida dışında geçmişteki evliliklerinden dört çocuğu daha bulunuyor.