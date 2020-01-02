Çocuğunuzu YouTube videoları izlerken yalnız bırakmayın

Videoyu çeken çocuk için de zararlı Videoları çeken çocukların özgüvenlerinin de bu videolar ile nedensizce yükselip azaldığını ifade eden Prof. Dr. Koçkar, "Videoyu çocuğa annesi ve babası çektiriyorsa ve ’Sen artık Youtube fenomeni olacaksın, para kazanacaksın’ diyorsa zaten çocuğu çalıştırdığı için bu bambaşka bir sorun teşkil eder. Eğer çocuk bu videoları kendisi çekiyorsa ve ’Bak ben kaç tane beğeni aldım’ diyorsa bu da çocuğun boş bir özgüvene sahip olmasına neden oluyor. Çocuğun beğenileri düşüyorsa o da çocuğun kendine olan güvenini azaltıyor, kendisini değersiz hissetmesine neden oluyor. Ancak özgüven böyle bir şey değil. Gerçekten iç kaynaklarınıza göre kendinize güven duyabilirsiniz. Boş anlamsız bir mutluluk ya da hüzün hali yaşıyor çocuk. Bu nedenle videoyu çeken çocuk açısından da sakıncalı" dedi.