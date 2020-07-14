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Hürriyet
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hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Instagram, YouTube
Haber Giriş: 14 Temmuz 2020 - 16:10,

YouTube fenomeninin acı sonu

Hamileliğini anbean paylaşıyordu...

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YouTube fenomeni Nicole Thea ani ölümü ile dünyayı şoke etti.

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Ailesi ve hayranlarını yasa boğan genç kadının ölümü korkunç bir trajedi taşıyor.

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Hamile olan ve ilk çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kalan ünlü fenomenin hafta sonu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

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24 yaşındaki Nicole Thea'nın ani ölümü akıllarda hayatını doğum yaparken mi kaybetti sorusunu doğurmuştu.

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Doğum yapmasına çok az kalan yıldızın doğmamış erkek bebeğiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi ölümün doğum sırasında gerçekleşmediğini söyledi.

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Nicole geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda takipçileriyle hamileliğinin gidişatını paylaşmıştı.

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Talihsiz kadın videoda kendini kötü hissettiğini söylemiş 'Ölüyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.

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Nicole Thea'nın YouTube'da 90 bin, Instagram'da ise 160 binden fazla takipçisi bulunuyordu.

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Metro.co.uk sitesindeki haberde de Nicole'un doğum yaparken ölmediği, ölümüyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi yer alıyor.

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Nicole'un kendisi gibi dansçı ve YouTuber olan sevgilisi ve çocuğunun babası olan 20 yaşındaki Global Boga da geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak sevgili oğlumuzun pazartesi günü doğmasını bekliyoruz paylaşımı yapmıştı.

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Nicole'ün annesi kızının ölümünden sonra yaptığı Instagram paylaşımında 'Kızımın tüm sevenleri ve destekçilerine sesleniyorum: Kızımı ve Reign adını vermeyi planladığı doğmamış oğlunu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz' sözleriyle yürekleri burktu.

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Londra'da yaşayan Nicole Thea ve Global Boga sık sık Instagram hesaplarından sevgi dolu fotoğraflar paylaşıyor ve bebeklerinin doğumunu dört gözle beklediklerini söylüyorlardı.

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Nicole Thea, çektiği videolarda hamileliğinin gyet güzel geçtiğini ve sağlıklı olduğunu belirtiyordu.

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Ancak YouTube fenomeni son paylaştığı videolardan birinde 'Bu bebek sanki beni yiyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.

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Nicole ayrıca hamileliğimde sürekli nefessiz kalıyorum, nefes almakta zorlanıyorum ifadesini de kullanmıştı.

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Hayranları büyük bir üzüntü içinde bebeğini göremeden ölen ünlü fenomenin ölüm sebebini öğrenmeyi bekliyor.

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Ancak Nicole'ün ailesi 'Lütfen bu zor zamanda bize acımızı yaşamamız için izin verin' diyerek ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

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Bebeklerinin erkek olduğunu öğrendikten sonra 'Gelmen için sabırsızlanıyoruz küçük oğlum' diyerek mutluluk dolu paylaşımlar yapan talihsiz çiftten geriye ise bu mutluluk dolu fotoğraflar kaldı...

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