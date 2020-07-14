YouTube fenomeninin acı sonu

YouTube fenomeni Nicole Thea ani ölümü ile dünyayı şoke etti.
2
Abone Ol
Ailesi ve hayranlarını yasa boğan genç kadının ölümü korkunç bir trajedi taşıyor.
3
Abone Ol
Hamile olan ve ilk çocuğunu kucağına almasına sayılı günler kalan ünlü fenomenin hafta sonu hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
4
Abone Ol
24 yaşındaki Nicole Thea'nın ani ölümü akıllarda hayatını doğum yaparken mi kaybetti sorusunu doğurmuştu.
5
Abone Ol
Doğum yapmasına çok az kalan yıldızın doğmamış erkek bebeğiyle birlikte hayatını kaybettiğini açıklayan ailesi ölümün doğum sırasında gerçekleşmediğini söyledi.
6
Abone Ol
Nicole geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında yayınladığı bir videoda takipçileriyle hamileliğinin gidişatını paylaşmıştı.
7
Abone Ol
Talihsiz kadın videoda kendini kötü hissettiğini söylemiş 'Ölüyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.
8
Abone Ol
Nicole Thea'nın YouTube'da 90 bin, Instagram'da ise 160 binden fazla takipçisi bulunuyordu.
9
Abone Ol
Metro.co.uk sitesindeki haberde de Nicole'un doğum yaparken ölmediği, ölümüyle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşeceği bilgisi yer alıyor.
10
Abone Ol
Nicole'un kendisi gibi dansçı ve YouTuber olan sevgilisi ve çocuğunun babası olan 20 yaşındaki Global Boga da geçtiğimiz günlerde bir video yayınlayarak sevgili oğlumuzun pazartesi günü doğmasını bekliyoruz paylaşımı yapmıştı.
11
Abone Ol
Nicole'ün annesi kızının ölümünden sonra yaptığı Instagram paylaşımında 'Kızımın tüm sevenleri ve destekçilerine sesleniyorum: Kızımı ve Reign adını vermeyi planladığı doğmamış oğlunu kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içindeyiz' sözleriyle yürekleri burktu.
12
Abone Ol
Londra'da yaşayan Nicole Thea ve Global Boga sık sık Instagram hesaplarından sevgi dolu fotoğraflar paylaşıyor ve bebeklerinin doğumunu dört gözle beklediklerini söylüyorlardı.
13
Abone Ol
Nicole Thea, çektiği videolarda hamileliğinin gyet güzel geçtiğini ve sağlıklı olduğunu belirtiyordu.
14
Abone Ol
Ancak YouTube fenomeni son paylaştığı videolardan birinde 'Bu bebek sanki beni yiyormuş gibi hissediyorum' ifadesini kullanmıştı.
15
Abone Ol
Nicole ayrıca hamileliğimde sürekli nefessiz kalıyorum, nefes almakta zorlanıyorum ifadesini de kullanmıştı.
16
Abone Ol
Hayranları büyük bir üzüntü içinde bebeğini göremeden ölen ünlü fenomenin ölüm sebebini öğrenmeyi bekliyor.
17
Abone Ol
Ancak Nicole'ün ailesi 'Lütfen bu zor zamanda bize acımızı yaşamamız için izin verin' diyerek ölüm sebebiyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
18
Abone Ol
Bebeklerinin erkek olduğunu öğrendikten sonra 'Gelmen için sabırsızlanıyoruz küçük oğlum' diyerek mutluluk dolu paylaşımlar yapan talihsiz çiftten geriye ise bu mutluluk dolu fotoğraflar kaldı...