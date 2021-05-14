Çocuğunu doğuracak bir anne arıyor: Hamile kalması çok riskli!

HAMİLELİĞİ RİSKLİ Doktorları, Khloe Kardashian'ın ikinci kez hamile kalmasının kendisi için büyük bir risk olduğunu açıkladı.Bunun üzerine Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı. Hatta bununla ilgili olarak bu konuda faaliyet gösteren bir ajansla da çalışmaya başladılar. Bu konuda ona en çok yardımcı olabilecek kişilerden biri de kendisi de iki çocuğunu taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına alan ablası Kim Kardashian.