Çocuğunu doğuracak bir anne arıyor: Hamile kalması çok riskli!
Ünlü TV yıldızı ikinci kez anne olmak istiyor. Fakat bu konuda önünde büyük bir engel var. Bir daha hamile kalması çok riskli!
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
BİR KEZ DAHA ANNE OLMAK İSTİYOR
Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin üyesi olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak istiyor. Fakat bu konuda önünde çok büyük bir engel var: Eğer hamile kalırsa, ya kendisinin ya da bebeğinin hayatı tehlikeye girecek.
2
ALDATAN SEVGİLİYİ AFFETTİ
Kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile arayı yeniden ısıtan Khloe Kardashian, kızı True'ya bir kardeş vermek için çaba gösteriyor. Kardashian ile Thompson bunun için de tekrar çaba göstermeye başladı. Tüp bebek denemek isteyen çifti doktorlar kötü bir haber verdi.
3
HAMİLELİĞİ RİSKLİ
Doktorları, Khloe Kardashian'ın ikinci kez hamile kalmasının kendisi için büyük bir risk olduğunu açıkladı.Bunun üzerine Khloe Kardashian ve Tristan Thompson, taşıyıcı anne seçeneğini değerlendirmeye başladı. Hatta bununla ilgili olarak bu konuda faaliyet gösteren bir ajansla da çalışmaya başladılar. Bu konuda ona en çok yardımcı olabilecek kişilerden biri de kendisi de iki çocuğunu taşıyıcı anne yöntemiyle kucağına alan ablası Kim Kardashian.
4
PROGRAMA DA YANSIDI
Bu konu, seyircisine veda etmeye hazırlanan Keeping Up With The Kardashians'ın yeni bölümünde de ele alındı. Khloe Kardashian, sevgilisi Tristan Thompson ile birlikte çıktığı ikinci bebek yolculuğunun bazı ayrıntılarını bu programda da gözler önüne sendi.
5
TERAPİST İLE GÖRÜŞTÜLER
Khloe Kardashian ve Tristan Thompson daha sonra online olarak, taşıyıcı anne ile bebek sahibi olmak isteyen ailelere destek veren bir terapist ile görüştü. Onlara, destek vermek için hazır olduğunu anlatan terapist, çifte bazı sorular sordu.
6
KARDASHIAN'IN ÇEKİNCELERİ VAR
Bu arada terapistin, taşıyıcı annenin beklenmedik sebeplerle hamileliği sona erdirmek isteyebileceğini hatırlatması üzerine Kardashian, bu konuda çekinceleri olduğunu itiraf etti. Sevgilisi Thompson ise onu taşıyıcı annelik sürecine güvenmesi konusunda ikna edeceğini söyledi.
7
ALDATMAYI AFFETTİ
Khloe Kardashian ile Tristan Thompson, üç yaşında True adında bir kız çocuk sahibi. Çift, nişanlanmış ancak; Thompson'ın, Kardashian'ı, Kylie Jenner'ın en yakın arkadaşı Jordyn Woods ile aldatması üzerine ayrılmışlardı. Fakat çift, iki yılın ardından tekrar bir araya geldi.
8
ONLAR DA TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİYLE ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Gösteri dünyasının bazı ünlüleri için çocuk sahibi olmak da ayrı bir sorun. Bazıları meslekleri gereği korumak zorunda olduğu fiziksel görüntüsü bozulmasın diye bazıları da yaşları geçtiği için çocuk sahibi olmak istediklerinde farklı yollar denediler: Ama aklınıza ilk anda geldiği gibi evlat edinmek değildi onların tercihi. Çocuklarını onların yerine başkaları karnında taşıdı ve dünyaya getirdi. İşte çeşitli sebeplerle taşıyıcı anne aracılığı ile bebek sahibi olan ünlü kadınlar.
9
KIM KARDASHIN İKİ KEZ TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİNİ KULLANDI
Son dönemde taşıyıcı anne konusunun gündemde ön sıralara çıkmasının nedeni Kim Kardashian ve Kanye West. İlk bebeği North ile ikinci bebeği Saint'i normal yöntemlerle dünyaya getiren Kardashian, üçüncü bebek için taşıyıcı anne yöntemine başvurdu.
Bunun nedeni ise sağlığının bir daha bebek dünyaya getirmeye izin vermemesi. O dönemde basına yansıyan iddialara göre Kardashian ve West, çok büük bir titizlikle belirlenen taşıyıcı anneye 113 bin 850 dolar ödeyerek kızları Chicago'ya sahip oldu. Ailenin üçüncü bebeği 15 Ocak 2018'de dünyaya geldi.
10
DÖRT ÇOCUĞUN İKİSİNİ TAŞIYICI ANNE DOĞURDU
Şu an boşanmak üzere olan çiftin dördüncü bebeği olan Psalm da taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya geldi.
11
O DA TAŞIYICI ANNE YÖNTEMİNİ SEÇTİ
Oyuncu Elizabeth Banks da taşıyıcı anne yöntemiyle anne olan ünlülerden.
12
HAMİLE KALAMIYORDU
Banks bir dergiye verdiği röportajda rahmindeki bazı sorunlar nedeniyle hamile kalamadığını açıklamıştı.Banks ve kocası Max Hendelman, 2011 yılının Mart ayında ilk bebeklerine 2012 yılının Kasım ayında da ikinci bebeklerine taşıyıcı anne yöntemiyle kavuştu.
13
ÇARESİZLİKTEN BAŞVURDULAR
Angela Basset ve kocası Courtney B. Vance ise çaresizlikten tayışıcı anne yöntemine başvurdu.
14
TÜP BEBEK TEDAVİLERİ FAYDA SAĞLAMAYINCA
Defalarca tüp bebek tedavisi gören Bassett başarısız sonuçların ardından taşıyıcı anne yöntemiyle ikizlerine kavuştu.
15
O DA AYNI YÖNTEMİ SEÇÜİ
Emekli model Tyra Banks bir süre önce York Banks Asla adını verdiği bir bebek sahibi oldu. Fotoğrafçı sevgilisi Eric Asla ile birlikte ebeveyn olma mutluluğu yaşayan Banks'in tercih ettiği yöntem taşıyıcı annelik oldu.
16
HAMİLE KALMAK İÇİN YAŞLI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜ
Bunun nedeni de daha önce defalarca denemesine rağmen hamile kalmayı başaramamış olması. Banks, hamile kalmak için fazla yaşlı olduğunu düşünerek bir taşıyıcı anne yardımıyla bebek sahibi oldu.
17
ÇALIŞMA TEMPOSU YÜZÜNDEN
Oyuncu Lucy Liu'nun taşıyıcı anne tercih etmesinin nedeni ise yoğun çalışma temposu.
18
DOĞURMAYA FIRSATIM OLMADI
2015 yılında Rockwell Lloyd Liu adını verdiği oğlunu kucağına alan Liu, neden taşıyıcı anne yardımıyla çocuk sahibi olduğunu da şöyle anlatmıştı bir röportaijnda "Çok çalışıyordum ve ne zaman çocuk doğurmaya fırsatım olacağını da bilmiyordum. Bu yüzden taşıyıcı anneliğin benim için en iyi yöntem olduğuna karar verdim."
19
ONUN DA BİR KIZINI TAŞIYICI ANNE DÜNYAYA GETİRDİ
Gösteri dünyasında fiziksel görüntüsünün bozulmasından en çok korkan ünlülerin başında Nicole Kidman geliyor. Kidman ve kocası Keith Urban ilk kızları Sunday Rose'u 2008 yılında kucaklarına aldı. Kidman ilk bebeğini doğal yollardan hamile kalarak dünyaya getirdi.
20
MUTLU HABERİ UZUN SÜRE SAKLADILAR
Ama ünlü çiftin ikinci bebeği Faith ise taşıyıcı anne yöntemiye dünyaya geldi. Kidman ve Urban bebekleri dünyaya gelene kadar da aralarına yeni bir üyenin katılacağını herkesten saklardılar. Ailelerinden bile!
21
İKİZ BEBEKLERİ OLDU
Sex ad the City dizisiyle yıldızı parlayan Sarah Jessica Parker ve kocası Matthew Broderick de taşıyıcı anne yönemiyle ikiz kız çocuğu sahibi oldu.
22
O DA ÇALIŞMAKTAN FIRSAT BULAMADI
İlk çocuğu James'i doğal yöntemlerle dünyaya getiren Parker, birçok kişiye göre yoğun iş temposundan fırsat bulamadığı için taşıyıcı anne yöntemini tercih etti.