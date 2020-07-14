Çocuğum hangi okula gidecek? E-Okul kayıt sorgulama işlemleri ile yanıt buluyor.. İşte E-Okul, ilkokul kayıt sorgulama sayfası
2020-2021 eğitim öğretim yılı ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları e-okul'da erişime açıldı. Veliler, adrese dayalı kayıt bilgisi ve okula başlama yaşını hesaplamak için erişim sağlanan online sayfadan 'çocuğum hangi okula gidecek?' sorusu yanıt bulabiliyor. İşte 'çocuğum hangi okula gidecek?' sorusuna yanıt bulabileceğiniz E-Okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı...
Çocuğum hangi okula kayıtlı ekranına TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi ile kolayca ulaşılabilecek. 72 ay ve daha üzeri yaşa sahip olanların zorunlu olarak okula başlayacağı süreçte, çocuğum hangi okula gidecek ekranı aracılığıyla detayları öğrenmek mümkün olacak. İşte, çocuğum hangi okula gidecek ve hangi okula kayıtlı sorularının cevabı ile birlikte okula başlama yaşı hakkında detaylı bilgiler
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve tablo üzerindeki bilgileri kullanabilirsiniz.
ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|80
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|ŞUBAT
|79
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MART
|78
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|NİSAN
|77
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MAYIS
|76
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|HAZİRAN
|75
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|TEMMUZ
|74
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|AĞUSTOS
|73
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EYLÜL
|72
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EKİM
|71
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|KASIM
|70
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|ARALIK
|69
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|68
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|ŞUBAT
|67
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|MART
|66
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|NİSAN
|65
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|MAYIS
|64
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|HAZİRAN
|63
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|TEMMUZ
|62
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|AĞUSTOS
|61
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EYLÜL
|60
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EKİM
|59
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|KASIM
|58
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|ARALIK
|57
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|56
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|55
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|54
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|53
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|52
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|51
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|50
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|49
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|48
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|47
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|KASIM
|46
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ARALIK
|45
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2017 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|44
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|43
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|42
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|41
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|40
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|39
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|38
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|37
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|36
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|35
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|KASIM
|34
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|ARALIK
|33
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER