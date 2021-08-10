Çocuğum hangi okula gidecek? e okul e kayıt sorgulama hakkında detaylar
Yeni okul kayıt dönemine kısa bir süre kalması nedeniyle ebeveynler, çocuklarını hangi okullara gönderebileceklerini merak ediyorlar. Devlet okullarında eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan E-Okul sistemi ile birlikte öğrencilerin hangi okula gidebilecekleri öğrenilebiliyor. Çocuğunuzun okula başlama yaşını sorgulamak için MEB’in “https://e-okul.meb.gov.tr/yasHesap.aspx” adresini kullanabilirsiniz.
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Milli Eğitim Bakanlığınca, 2021-2022 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi açıklandı. Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yeni eğitim öğretim takvimine sayılı gün kalmasıyla birlikte çocuklarının kaydını yaptırmak isteyen ebeveynler, çocuklarını hangi okullara gönderebileceklerini merak ediyorlar.
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İlkokul ve ortaokula başlayacak öğrencilerin e-Kayıt işlemleri tamamlandı
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtlarının, MERNİS adres bilgileri esas alınarak herhangi bir başvuru olmaksızın e-okul sistemi üzerinden yapıldığını bildirdi.
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Açıklamada şunlar kaydedildi:"5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere 'ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul' tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-Kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi. Milli Eğitim Bakanlığı bilişim sistemlerinin e-Devlet (turkiye.gov.tr) kapısına entegre edilmesi kapsamında bu yıl ilk defa e-Kayıt sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden de yayımlanacak."
Açıklamada, velilerin, e-Devlet kapısı sisteminden İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama hizmet başlığından, çocuklarının yerleştirildiği okulu öğrenebileceği de kaydedildi.
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Çocuğunuzun hangi okula gideceğini ve eğitim hayatı ile ilgili merak ettiğiniz tüm bilgileri E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına tıklayın.
Daha sonrasında öğrencinin T.C kimlik numarası ve okul numarasını girerek sisteme kolaylıkla giriş yapabilirsiniz.