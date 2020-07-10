Çocuğum hangi okula gidecek 2020-2021? E-Okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı açıldı!
Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu E-Okul e-kayıt ekranı aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Her yıl temmuz ayında erişime açılan çocuğum hangi okula kayıtlı ekranı, ilkokul 1. sınıf veya ortaokul 5. sınıfa gidecek olan öğrencilerin kayıt yaptıracağı okulları belirleyecek. İşte, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı ve okula başlama yaşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı ekran bilgileri
Çocuğum hangi okula kayıtlı ekranına TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi ile kolayca ulaşılabilecek. 72 ay ve daha üzeri yaşa sahip olanların zorunlu olarak okula başlayacağı süreçte, çocuğum hangi okula gidecek ekranı aracılığıyla detayları öğrenmek mümkün olacak. İşte, çocuğum hangi okula gidecek ve hangi okula kayıtlı sorularının cevabı ile birlikte okula başlama yaşı hakkında detaylı bilgiler
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?
Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ
Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve tablo üzerindeki bilgileri kullanabilirsiniz.
ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|80
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|ŞUBAT
|79
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MART
|78
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|NİSAN
|77
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|MAYIS
|76
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|HAZİRAN
|75
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|TEMMUZ
|74
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|AĞUSTOS
|73
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EYLÜL
|72
|İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
|EKİM
|71
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|KASIM
|70
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
|ARALIK
|69
|VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|68
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|ŞUBAT
|67
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|MART
|66
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
|NİSAN
|65
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|MAYIS
|64
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|HAZİRAN
|63
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|TEMMUZ
|62
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|AĞUSTOS
|61
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EYLÜL
|60
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|EKİM
|59
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|KASIM
|58
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
|ARALIK
|57
|OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|56
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|55
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|54
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|53
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|52
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|51
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|50
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|49
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|48
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|47
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|KASIM
|46
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ARALIK
|45
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2017 YILINDA DOĞANLAR
|DOĞUM AYI
|EYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?
|KAYIT DURUMU
|OCAK
|44
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|ŞUBAT
|43
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MART
|42
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|NİSAN
|41
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|MAYIS
|40
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|HAZİRAN
|39
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|TEMMUZ
|38
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|AĞUSTOS
|37
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EYLÜL
|36
|BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
|EKİM
|35
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|KASIM
|34
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
|ARALIK
|33
|KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER