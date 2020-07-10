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HaberlerEğitim HaberleriÇocuğum hangi okula gidecek 2020-2021? E-Okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı açıldı!
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Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 13:25,

Çocuğum hangi okula gidecek 2020-2021? E-Okul ilkokul kayıt sorgulama ekranı açıldı!

Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu E-Okul e-kayıt ekranı aracılığıyla kolayca öğrenilebiliyor. Her yıl temmuz ayında erişime açılan çocuğum hangi okula kayıtlı ekranı, ilkokul 1. sınıf veya ortaokul 5. sınıfa gidecek olan öğrencilerin kayıt yaptıracağı okulları belirleyecek. İşte, 2020-2021 eğitim öğretim döneminde çocuğum hangi okula gidecek sorusunun cevabı ve okula başlama yaşı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı ekran bilgileri

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Çocuğum hangi okula kayıtlı ekranına TC Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi ile kolayca ulaşılabilecek. 72 ay ve daha üzeri yaşa sahip olanların zorunlu olarak okula başlayacağı süreçte, çocuğum hangi okula gidecek ekranı aracılığıyla detayları öğrenmek mümkün olacak. İşte, çocuğum hangi okula gidecek ve hangi okula kayıtlı sorularının cevabı ile birlikte okula başlama yaşı hakkında detaylı bilgiler

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA KAYITLI?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK MODÜLÜ İÇİN TIKLAYINIZ

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Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve tablo üzerindeki bilgileri kullanabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZ OKULA BAŞLAMA YAŞINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

DOĞUM AYIEYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK80 İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
ŞUBAT79İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
MART 78İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
NİSAN77İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
MAYIS 76İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
HAZİRAN75İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
TEMMUZ74İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
AĞUSTOS73İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
EYLÜL72İLKOKUL 1. SINIFA KAYDI ZORUNLUDUR
EKİM71VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
KASIM70VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR
ARALIK69VELİ İSTEĞİ İLE 1 YIL ERTELENEBİLİR

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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2015 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK68OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
ŞUBAT67OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
MART 66OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU ANCAK VELİ İSTEĞİ İLE İLKOKULA 1 YIL ERKEN BAŞLAYABİLİR
NİSAN65OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
MAYIS 64OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
HAZİRAN63OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
TEMMUZ62OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
AĞUSTOS61OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
EYLÜL60OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
EKİM59OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
KASIM58OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR
ARALIK57OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ ADAY KAYDINA ALINIR

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OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2016 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK56BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ŞUBAT55BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MART 54BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
NİSAN53BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MAYIS 52BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
HAZİRAN51BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
TEMMUZ50BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
AĞUSTOS49BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EYLÜL48BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EKİM47BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
KASIM46BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ARALIK45BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR


OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÇAĞI İÇİN 2017 YILINDA DOĞANLAR

DOĞUM AYIEYLÜL 2020 İTİBARİ İLE KAÇ AYLIK?KAYIT DURUMU
OCAK44BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
ŞUBAT43BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MART 42BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
NİSAN41BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
MAYIS 40BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
HAZİRAN39BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
TEMMUZ38BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
AĞUSTOS37BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EYLÜL36BOŞ KONTENJAN OLMASI DURUMUNDA ANAOKULU, ANA SINIFI VE UYGULAMA SINIFLARINA KAYDEDİLEBİLİR
EKİM35KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
KASIM34KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER
ARALIK33KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIM EVLERİNE GİDEBİLİRLER

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