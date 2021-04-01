CNN’den Türkgücü Münih’e övgü

Haberde, kulübün 5 alt yapı takımına da sahip olduğu belirtilerek, futbol becerileri kadar ‘hayat eğitimine’ de önem verildiği aktarıldı. Türkgücü Münih’in orta saha oyuncularından Ünal Tosun, “Kendimi Alman hissediyorum ama Türk köklerimi de seviyorum. Almanya’da 3 milyondan fazla Türk var ve onlar da benimle özdeşleşebilirler. Biz birçok göçmen kulübünün idolüyüz” ifadelerini kullandı.