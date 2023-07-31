Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür? Cluster headache tedavisi ve belirtileri

CLUSTER HEADACHE NEDİR?

Küme baş ağrısı, en ağrılı baş ağrısı türlerinden biridir. Bir küme baş ağrısı, genellikle gecenin bir yarısı, başınızın bir tarafındaki bir gözün içinde veya çevresinde yoğun bir ağrı ile sizi uyandırır.

Küme dönemleri olarak bilinen sık atak nöbetleri haftalardan aylara kadar sürebilir ve ardından genellikle baş ağrılarının durduğu remisyon dönemleri gelir. Remisyon döneminde aylarca hatta bazen yıllarca hiç baş ağrısı olmaz.