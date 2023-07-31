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Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür? Cluster headache tedavisi ve belirtileri

Güncelleme Tarihi:

#Cluster Headache#Küme Baş Ağrısı#Cluster Headache Nedir
Cemile Gelgeç
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 15:24

Cristiano Ronaldo hayranlığıyla bilinen ve sosyal medyada buluşmaları gündem olan IShowSpeed cluster headache hastalığı ile arananlar listesinde yer alıyor. Sosyal medyasında video paylaşan ünlü yayıncının son hali merak konusu oldu. Speed'in hastalığı cluster headache olduğu söylendi. Peki, cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür? Cluster headache tedavisi ve belirtileri

1/7Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür Cluster headache tedavisi ve belirtileri

Hastaneden yaptığı paylaşımda gözü şişmiş ve başının sargılı olduğu görülen IShowSpeed sosyal medyada gündem oldu. Videonun ardından IShowSpeed'a ne oldu, hastalığı ne? IShowSpeed'in hastalığı Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, ne demek merak edildi. İşte, Cluster headache hakkında merak edilenler...

2/7CLUSTER HEADACHE NEDİR

CLUSTER HEADACHE NEDİR?

Küme baş ağrısı, en ağrılı baş ağrısı türlerinden biridir. Bir küme baş ağrısı, genellikle gecenin bir yarısı, başınızın bir tarafındaki bir gözün içinde veya çevresinde yoğun bir ağrı ile sizi uyandırır.

Küme dönemleri olarak bilinen sık atak nöbetleri haftalardan aylara kadar sürebilir ve ardından genellikle baş ağrılarının durduğu remisyon dönemleri gelir. Remisyon döneminde aylarca hatta bazen yıllarca hiç baş ağrısı olmaz.

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3/7CLUSTER HEADACHE BELİRTİLERİ NELERDİR

CLUSTER HEADACHE BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk önce migren benzeri mide bulantısı ve auranız olsa da, bir küme baş ağrısı genellikle uyarı vermeden hızlı bir şekilde vurur. Bir baş ağrısı sırasındaki yaygın belirti ve semptomlar şunları içerir:

Genellikle bir gözün içinde, arkasında veya çevresinde yer alan, ancak yüzünüzün, başın ve boynunuzun diğer bölgelerine yayılabilen dayanılmaz ağrı

  • Tek taraflı ağrı
  • Huzursuzluk
  • Etkilenen tarafta gözünüzün kızarıklığı
  • Etkilenen tarafta burun tıkanıklığı veya akıntısı
  • Etkilenen tarafta alın veya yüz terlemesi
  • Yüzünüzde soluk cilt (solgunluk) veya kızarma
  • Etkilenen tarafta gözünüzün etrafında şişlik
  • Etkilenen tarafta sarkık göz kapağı

Küme baş ağrısı olan kişiler, migren hastalarından farklı olarak, ileri geri adım atmaya veya oturmaya ve sallanmaya eğilimlidir. Işığa ve sese duyarlılık da dahil olmak üzere bazı migren benzeri semptomlar, genellikle bir tarafta olmakla birlikte, bir küme baş ağrısıyla ortaya çıkabilir.

4/7Ne zaman doktora görünmeli

Ne zaman doktora görünmeli?

Diğer bozuklukları ekarte etmek ve en etkili tedaviyi bulmak için küme baş ağrılarına yeni başladıysanız doktorunuza görünün .

Baş ağrısı ağrısı şiddetli olduğunda bile genellikle altta yatan bir hastalığın sonucu değildir. Ancak baş ağrıları bazen beyin tümörü veya zayıflamış bir kan damarının yırtılması (anevrizma) gibi altta yatan ciddi bir tıbbi duruma işaret edebilir.

Ek olarak, baş ağrısı öykünüz varsa, desen değişirse veya baş ağrılarınız aniden farklı gelirse doktorunuza görünün.

Aşağıdaki belirti ve semptomlardan herhangi birine sahipseniz acil yardım alın :

  • Genellikle gök gürültüsü gibi ani, şiddetli bir baş ağrısı
  • İnme, menenjit, ensefalit veya beyin tümörü dahil olmak üzere bir dizi sorunu gösterebilen ateş,

    Mide bulantısı veya kusma, ense sertliği, zihinsel karışıklık, nöbetler, uyuşma veya konuşma güçlüğü ile birlikte bir baş ağrısı
  • Kafa travmasından sonra baş ağrısı, küçük bir düşme veya çarpma olsa bile, özellikle kötüleşirse
  • Şiddetli bir baş ağrısı
  • Gittikçe kötüleşen baş ağrısı

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5/7Nasıl teşhis edilir

Nasıl teşhis edilir?

Küme baş ağrısı, karakteristik bir ağrı tipine ve atak modeline sahiptir. Teşhis, ağrınız, baş ağrılarınızın yeri ve şiddeti ve ilişkili semptomlar dahil olmak üzere atakları tanımlamanıza bağlıdır.

Baş ağrılarınızın ne sıklıkta ortaya çıktığı ve ne kadar sürdüğü de önemli faktörlerdir.

Doktorunuz muhtemelen belirli yaklaşımları kullanarak baş ağrınızın tipini ve nedenini belirlemeye çalışacaktır.

6/7Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür Cluster headache tedavisi ve belirtileri

Nörolojik muayene

Nörolojik muayene, doktorunuzun nörolojik bir bozukluğun fiziksel belirtilerini tespit etmesine yardımcı olabilir. Küme baş ağrısı olan hastalarda muayene genellikle normaldir. Doktorunuz, duyularınızı, reflekslerinizi ve sinirlerinizi test etmek de dahil olmak üzere beyin fonksiyonunuzu değerlendirmek için bir dizi prosedür kullanacaktır.

Görüntüleme testleri

Olağandışı veya karmaşık baş ağrılarınız veya anormal bir nörolojik muayeneniz varsa, doktorunuz tümör veya anevrizma gibi baş ağrısının diğer ciddi nedenlerini ekarte etmek için başka testler önerebilir. Yaygın beyin görüntüleme testleri şunları içerir:

MR. Bu, beyninizin ve kan damarlarınızın ayrıntılı görüntülerini üretmek için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır.

CT tarama. Bu, beyninizin ayrıntılı kesit görüntülerini oluşturmak için bir dizi X-ışını kullanır.

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7/7Tedavisi nasıl olur

Tedavisi nasıl olur?

Küme baş ağrılarının tedavisi yoktur. Tedavinin amacı ağrı şiddetini azaltmak, baş ağrısı süresini kısaltmak ve atakları önlemektir.

Küme baş ağrısının ağrısı aniden ortaya çıktığı ve kısa sürede azalabileceği için, hızlı etkili ilaçlar gerektirdiğinden, küme baş ağrısının değerlendirilmesi ve tedavisi zor olabilir.

Bazı ilaç türleri, hızlı bir şekilde ağrının giderilmesini sağlayabilir. İlaç tedavisi küme baş ağrısının akut ve önleyici tedavisi için en etkili olduğu kanıtlanmıştır. Bu belirtilerden birini ve daha fazlasını taşıyorsanız, teşhis ve tedavi için ilaç kullanmadan önce doktorunuza danışmanızı tavsiye ederiz.

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