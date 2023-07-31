Cluster headache (Küme baş ağrısı) nedir, neden olur, ölümcül müdür? Cluster headache tedavisi ve belirtileri

Nörolojik muayene
Nörolojik muayene, doktorunuzun nörolojik bir bozukluğun fiziksel belirtilerini tespit etmesine yardımcı olabilir. Küme baş ağrısı olan hastalarda muayene genellikle normaldir. Doktorunuz, duyularınızı, reflekslerinizi ve sinirlerinizi test etmek de dahil olmak üzere beyin fonksiyonunuzu değerlendirmek için bir dizi prosedür kullanacaktır.
Görüntüleme testleri
Olağandışı veya karmaşık baş ağrılarınız veya anormal bir nörolojik muayeneniz varsa, doktorunuz tümör veya anevrizma gibi baş ağrısının diğer ciddi nedenlerini ekarte etmek için başka testler önerebilir. Yaygın beyin görüntüleme testleri şunları içerir:
MR. Bu, beyninizin ve kan damarlarınızın ayrıntılı görüntülerini üretmek için güçlü bir manyetik alan ve radyo dalgaları kullanır.
CT tarama. Bu, beyninizin ayrıntılı kesit görüntülerini oluşturmak için bir dizi X-ışını kullanır.