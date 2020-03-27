Çizgili Denizci Tişörtü ne demek? Çizgili Denizci Tişörtü ne anlama gelir?

Çizgili Denizci Tişörtü 1858 yılında Fransız donanmasının resmi iç çamaşırı olarak kabul edilmiş ve bu tarih itibariyle donanmada kullanılmaya başlanmıştır. Mavi beyaz çizgili t-shirt, denizcileri deniz ortamının sert unsurlarına karşı korumak için yünden sıkıca örülmüştür.



Ancak, çizgili tasarımının önemi hala tartışılıyor. Bazı hikayeler, yatay çizgilerin denize düşen denizcileri tespit etmeyi kolaylaştırmak için tasarlandığını söylerken, diğer hesaplar her şeridin Napolyon'un İngilizler üzerindeki deniz zaferlerinden birini temsil etmek istediğini iddia ediyor.



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