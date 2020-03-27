Çizgili Denizci Tişörtü ne demek? Çizgili Denizci Tişörtü ne anlama gelir?
Arama motoru Google'ın önemli günlerde ana sayfasında yer verdiği görüntüler arasında bu kez Çizgili Denizci Tişörtü yer aldı. Dünya genelinde sadece Fransa, Hırvatistan, Sırbistan ve Türkiye'de yayımlanan Çizgili Denizci Tişörtü doodle ekranı, 1858'de Fransız Donanmasının resmi iç çamaşırı olarak Çizgili Denizci Tişörtü'nün kabulünün yıldönümü ifade ediyor. Peki, Çizgili Denizci Tişörtü ne anlama gelir? İşte, Çizgili Denizci Tişörtü hakkında merak edilen bazı bilgiler
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Çizgili Denizci Tişörtü 1858 yılında Fransız donanmasının resmi iç çamaşırı olarak kabul edilmiş ve bu tarih itibariyle donanmada kullanılmaya başlanmıştır. Mavi beyaz çizgili t-shirt, denizcileri deniz ortamının sert unsurlarına karşı korumak için yünden sıkıca örülmüştür.
Ancak, çizgili tasarımının önemi hala tartışılıyor. Bazı hikayeler, yatay çizgilerin denize düşen denizcileri tespit etmeyi kolaylaştırmak için tasarlandığını söylerken, diğer hesaplar her şeridin Napolyon'un İngilizler üzerindeki deniz zaferlerinden birini temsil etmek istediğini iddia ediyor.
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19. yüzyılın sonlarında, bu tasarım Fransız yazar Sidonie-Gabrielle Colette'in yardımıyla donanma güvertelerinden şehir sokaklarına göç etmeye başladı.
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1920'lere gelindiğinde, Fransız Rivierası'ndaki bohemler, aydınlar ve moda tutkunları, Çizgili Denizci Tişörtü tasarımını kabul ettiler ve formanın evrimini deniz yaşamının temelinden sanatsal şıklığın simgesine pekiştirdiler.
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Sanatçılardan film yıldızlarına kadar bu tasarım onlarca yıl boyunca sayısız ikonik destek kazanmış, bugün saygı duyulmuş ve günümüzde dünya çapında zamansız bir klasik olarak görülmüştür.