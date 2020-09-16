Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Yeni kimlik kartları ve ehliyetlerin birleştirilme projesi için tarih belli oldu. Ehliyet bilgilerinin artık çipli kimlere aktarılacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, projenin bu hafta başlayacağını, 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini bildirdi. Çipli kimlik ve ehliyet bilgilerinin birleştirilmesiyle hem ehliyet hem de kimliklerin taşınmasına gerek kalmayacak. Peki, çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? İşte, ayrıntılı bilgiler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çipli kimlik ve ehliyet bilgilerinin tek bir kartta birleştirilmesiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını bildirdi. İşte, çipli kimlik ve ehliyetlerin birleştirilmesiyle ilgili detaylar.
2
Abone Ol
ÇİPLİ KİMLİK VE EHLİYETLER NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLECEK?
Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.
Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:
3
Abone Ol
"Cuma gününden itibaren Allah nasip ederse başlatıyoruz. Ehliyeti kimliğimizin içerisine yüklüyoruz. Yani vatandaşımız artık hem ehliyetini hem kimliğini taşımak zorunda kalmayacak. Bizim polislerimiz de denetleme yaparken 'ehliyetin yoksa sana ceza yazarım' demeyecek. Cebimizde artık çok kart olmayacak. Becerebilirsek e-imzayı, banka kartlarını, SGK ve sağlık bilgilerini de bunun içerisine koyacağız. İçerisinde parmak izinin olduğu, biyometrik resimlerin olduğu bir kartı sağlayacak yüksek kabiliyete sahibiz."
4
Abone Ol
Acil çağrı numaralarını tek bir çatı altında toplayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin dünyada parmakla gösterildiğini belirten Soylu, sistemin 45 ilde başarıyla hayata geçirildiğini söyledi. Soylu, uygulamanın 2021 yılının haziran ayında 81 ilin tamamında hayata geçirileceğini anlattı.