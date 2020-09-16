Çipli kimlik ve ehliyetler ne zaman birleştirilecek? İçişleri Bakanı Soylu açıkladı

ÇİPLİ KİMLİK VE EHLİYETLER NE ZAMAN BİRLEŞTİRİLECEK? Aksaray Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği tarafından yürütülen "Gelecek Evinde Şekillenecek" projesinin on-line açılışına katılan Soylu, İçişleri Bakanlığının teknolojik altyapısı hakkında bilgiler vererek yürütülen projeleri anlattı.



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yılda 35 milyon vatandaşın hizmet aldığını belirten Soylu, daha önce emniyet müdürlüklerinden verilen ehliyet ve pasaport hizmetinin devrim niteliğinde bir uygulamayla nüfus idareleri üzerinden verildiğini hatırlattı.



Soylu, bu süreçte kimlik kartlarının da değiştiğini, şimdi bir adım daha ileri giderek ehliyet bilgilerinin çipli kimlik kartları ile birleştirilmesi projesinin cuma gününden itibaren başlayacağını söyledi. Bakan Soylu, şunları kaydetti: