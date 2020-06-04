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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 13:19,

Çıplak pozunu satışa çıkarıyor

Ünlü oyuncu Jennifer Aniston, koronavirüsten etkilenenlere yardım elini uzatmak için çıplak bir pozunu satışa çıkaracak.

Splash News, Instagram

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11995TE ÇEKİLDİ
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1995'TE ÇEKİLDİ

51 yaşındaki Aniston, Mark Seliger tarafından 1995 yılının kasım ayında çekilen siyah- beyaz bir pozunu açık artırma ile satacak.

225 ÜNLÜ DAHA VAR
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25 ÜNLÜ DAHA VAR

Aniston konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü oyuncu, Seliger'ın koleksiyonunda yer alan 25 ünlünün fotoğraflarının satılacağını duyurdu. Aniston bu koleksiyonda kendi pozunun da yer aldığını belirtti.

3ZOR DURUMDAKİLERE YARDIM
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ZOR DURUMDAKİLERE YARDIM

Bu açık artırmadan elde edilecek gelir, NAF Clinics adlı kuruluşa aktarılacak. Söz konusu kuruluş ABD çapında ihtiyacı olanlara ücretsiz koronavirüs testi yaptırma ve tedavi olanağı sunuyor.

4DICAPRIO DA VAR
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DICAPRIO DA VAR

Açık artırmada Oprah Winfrey, Leonardo DiCaprio gibi ünlülerin de pozları yer alıyor.

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