Çıplak pozunu satışa çıkarıyor

25 ÜNLÜ DAHA VAR Aniston konuyla ilgili duyuruyu sosyal medya hesabından yaptı. Ünlü oyuncu, Seliger'ın koleksiyonunda yer alan 25 ünlünün fotoğraflarının satılacağını duyurdu. Aniston bu koleksiyonda kendi pozunun da yer aldığını belirtti.