Çıplak ayak tek başına: Özgürlüğün keyfini çıkardı
Takım elbiseler, katı kurallar geride kaldı. Şimdi çıplak ayakla özgürlüğün keyfini çıkarıyor.
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İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry, eski hayatını iyice geride bıraktı. Bazı dijital yayın platformlarıyla yüksek fiyatlı anlaşmalar yapan sonra da bir kuruluşta işe başlayan Harry, artık Hollywood ünlülerinin yaşadığı Santa Monica'da tam da onlar gibi bir hayat yaşıyor.
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36 yaşındaki Harry, önceki gün Santa Barbara'da plajda görüntülendi. Bir şort bir tişört ve bir de beyzbol şapkası giyen Harry, ayakkabılarını da çıkarıp kumsalda yürüyüş yaptı. Bir yandan da köpeği Pula ile oynadı. Harry'ye bu gezintisinde bir koruma görevlisi eşlik etti.
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Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie ile birlikte yaşadığı milyon dolarlık malikanelerinin yakınındaki plajda saatler geçiren Harry, orada koronavirüs önlemi olarak maske de takmak zorunda kalmadı.
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Kraliyet ailesinin kuralları içinde büyüyen Harry için artık tamamen başka birhayat başladı. Prens, yeni bir iş de buldu. ABD'ye taşındıktan sonra babasının kendilerine maddi destekte bulunmayı bıraktığını Oprah Winfrey röportajında açıklayan, annesi Prenses Diana'nin mirasıyla geçindiklerini söyleyen Prens Harry, ruh sağlığı ve sağlıklı yaşam konularında faaliyet gösteren BetterUp Inc. adlı şirkette yönetici olarak işe başlıyor. Meghan Markle ile evlendikten sonra Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Sussex Dükü unvanı verilen Harry şirkette Etkiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapacak.
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ABD'nin Wall Street Journal gazetesinde yer alan özel habere göre Prens Harry’nin neden bu işi kabul ettiği de kendi ağzından anlatıldı. Prens Harry, “Ben insanların yaşamlarında bir etki yaratmak istiyorum. Proaktif antrenörlük ve mentorluk insanların gelişmelerinde sınırsız olanak sağlıyor ve farkındalığı artırarak daha iyi bir yaşam sunuyor” dedi.
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EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI
Bir zamanlar dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin oyuncu Meghan Markel ile evleneceğinin açıklandığı andan itibaren birçok kişi bu soruyu dile getirdi: Bugüne kadar hep zengin ailelerden gelen sarışın kadınlarla romantik ilişki yaşayan Prens Harry'i Meghan Markle'da ne buldu? Aslında İngiliz kraliyet ailesi gibi katı gelenekçi bir aileye bile kurallarını esneten, yarı Afro Amerikalı, evlenip boşanmış ve yaşça Harry'den büyük olan Meghan Markle hangi özelliğiyle 'dünyanın en gözde bekarının' kalbini çalıp onu kısa zamanda evliliğe götürdüğü hep merak konusuydu. Bu konu, bir belgeselde bir kez daha masaya yatırıldı.
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DÜNYA ONU BEBEKKEN TANIDI
Prens Harry, daha doğar doğmaz dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde hissetti. Annesi Diana'nın kucağında yanında babası Prens Charles ile dünyaya geldiği hastanenin kapısında ilk fotoğrafı çekildi. Sonra da dünyanın en çok ilgi çeken kraliyet ailesinin üyelerinden biri olarak büyüdü.
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ANNESİNİ ÇOCUKKEN KAYBETTİ
Aradan yıllar geçti ve bu kez hayatının en büyük trajedisiyle yine bir kez daha gündemin ilk sıralarına yerleşti. Henüz 13 yaşındayken annesiz kalmış bir çocuktu artık dünyadaki milyonlarca kişinin gözünde. Prenses Diana 36 yaşında hayata veda etti ve annesinin tabutunun arkasında ağabeyi William, babası Charles, dedesi Philip ve dayısı Charles Spencer ile sessizce yürüdü. Öne eğdiği başını hiç kaldırmadı ve kendisi yaşındaki bir çocuktan beklenmeyecek bir irade gösterip gözyaşı döktüğünü bile kimseye göstermedi.
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AİLENİNEN HAŞARI ÜYESİ
Daha sonraki dönemlerde de ailesinin "haşarı" üyesi olarak tanındı hep. Alkol duvarını aşıp elbiseleriyle havuza atladığı çılgın partiler, adının sık sık karıştığı skandallar derken bir anda dünyanın en gözde bekarlarından biri haline geldi. Medya tarafından takip edilen uzun süreli ilişkilerinden ilkini Chelsy Davy ile yaşadı. Bir dardın bir barışık yedi yıl ilişki yaşadığı Chelsy Davy, ardından da evleneceklerine kesin gözüyle bakılan Cressida Bonas ile ilişki yaşadı.
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ZENGİN İŞ İNSANININ KIZI
Aslına bakılırsa Prens Harry ile Chelsy Davy'nin evleneceğine de bir dönem kesin gözüyle bakılıyordu. O dönemde kraliyet yorumcularına göre Harry ile Davy, ideal bir çiftti. Hem de her anlamda... Chelsy Davy, Zimbabwe'de doğdu. Babası milyarder bir işadamı annesi ise 1973 yılının Rodezya güzeli. Kendisinden büyük bir erkek kardeşi olan Chelsy Davy, öğrenimini İngiltere'de tamamladı. Ünlü Cheltenham kız okulundan mezun oldu.
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DÜĞÜNÜNE KATILDI
Prens Harry ile Chelsy Davy, 2004 yılında tanıştı. 2011 yılında yolarını kesin olarak ayırana kadar da inişli çıkışlı bir ilişki yaşadı. Bir iddiaya göre de Harry Meghan Markle ile evleninceye kadar da dostlukları sürdü. Hatta Harry düğününden önce Davy ile telefonda duygu dolu bir konuyşma yaptı. İkisinin de bu konuşma sırasında gözyaşlarını tutamadığı da ileri sürülenler arasında. Dostlukları belli ki güçlüydü çünkü Chelsy Davy, Harry'nin düğününe de katıldı. Hatta gergin ve biraz da üzüntülü yüz ifadesi nedeniyle neler kaçırdığına üzüldüğü bile ileri sürüldü.
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BU AŞKI DA ÇOK KONUŞULDU
Prens Harry'nin Chelsy Davy'den sonraki sevgilisi ise Cressida Bonas oldu. Davy, zengin bir iş insanının kızıydı, Bonas da aristokrat bir ailenin kızı. İngiliz asiller sınıfı üyesi olan Edward Curzon'un torunu olan Cressida Bonas ile Harry'nin ilişkisi kuzeni Eugenie aracılığıyla başladı.
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GEÇEN YIL EVLENDİ
Modellik yapan Bonas ile Harry, 2014 yılında yollarını ayırdılar. Oysa herkes onların evleneceğini sanıyordu. Cressida Bonas geçen yıl bir başka Harry ile Harry Wentworth-Stanley ile hayatını birleştirdi.
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ESKİ SEVGİLİLERİN ORTAK YANI
Prens Harry'nin eski sevgililerinin profiline bakıldığında bazı ortak noktalar göze çarpıyor. Her ikisi de varlıklı ailelerin kızlarıydı. Her ikisinin de aileye katılmasına Kraliçe tarafından herhangi bir engel konulması ihtimali yoktu. Her ikisi de sarışındı. Harry her ikisiyle de uzun süre ilişki yaşamasına rağmen onlarla evlenmedi.
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MEGHAN HEPSİNDEN FARKLIYDI
Ama Meghan Markle ile tanıştığında işler ışık hızıyla ilerledi. Tanışmaları, nişanlanmaları ve evlilikleri kısa sürede gerçekleşti. Üstelik Meghan Markle, Harry'inn eski sevgililerinden çok farklı bir profil çiziyordu. Bir kere İngiliz değil Amerikalı'ydı. Bir oyuncuydu, soylu bir aileden gelmiyordu ve üstelik daha önce bir evlilik yapmıştı. Peki neydi kendisinden çok farklı bir geçmişten ve çok farklı alışkanlıklardan gelen Markle'ın Harry'nin aklını başından almasının sırrı.
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BU FARKLILIK HARRY'YE ÇEKİCİ GELDİ
Çiftin olay yaratan röportajından sonra bir kez daha gündeme gelen bu durum bir belgeselde de konu edildi. Kraliyet yorumcusu Ashley Pearson, geçen yıl çekilen ve bir dijital platformda yayınlanan Meghan Markle: Changing Traditions' adlı belgeselde bu konudaki görüşlerini dile getirdi. Pearson'a göre Harry'yi Meghan Markle'a çeken ayrıntı, tam da sahip olduğu bu farklı profil. Davy ve Bonas'ın Prens Harry'ye asla veremeyeceği bir şey. Pearson'a göre Meghan Markle, özellikle de katıldığı ve katkıda bulunduğu insani yardım faaliyetleriyle Harry'yi etkiledi.
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İNSANİ YARDIM FAALİYETLERİ
Markle'in Birleşmiş Milletler için gönüllü çalışmalar yaptığını hatırlatan Ashley Pearson; kadınlara ve çocuklara yardım etkinlikleri kapsamında Meghan'ın daha Harry ile tanışmadan önce çeşitli görevler üstlenip seyahatlere çıktığını hatırlattı. Pearson'a göre Harry de içinde barındırdığı, dünyayı değiştirme, diğer insanlara yardım etme tutkusuna sahip olan bu genç kadını gördüğünde ondan etkilendi. Bu gibi insani yardım faaliyetleriyle bu kadar ilgilenen Markle'ın rüzgarına kapılıp gitti.