Çıplak ayak tek başına: Özgürlüğün keyfini çıkardı

EN GÖZDE BEKARIN KALBİNİ ÇALDI Bir zamanlar dünyanın en gözde bekarlarından biri olan Prens Harry'nin oyuncu Meghan Markel ile evleneceğinin açıklandığı andan itibaren birçok kişi bu soruyu dile getirdi: Bugüne kadar hep zengin ailelerden gelen sarışın kadınlarla romantik ilişki yaşayan Prens Harry'i Meghan Markle'da ne buldu? Aslında İngiliz kraliyet ailesi gibi katı gelenekçi bir aileye bile kurallarını esneten, yarı Afro Amerikalı, evlenip boşanmış ve yaşça Harry'den büyük olan Meghan Markle hangi özelliğiyle 'dünyanın en gözde bekarının' kalbini çalıp onu kısa zamanda evliliğe götürdüğü hep merak konusuydu. Bu konu, bir belgeselde bir kez daha masaya yatırıldı.