Cinsiyet değiştiren oyuncu Ellen Page'den ilk mayolu paylaşım

Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı.