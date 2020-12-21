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Hürriyet
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Haber Giriş: 21 Aralık 2020 - 09:35 | 

Cinsiyet değiştirdiğini açıklamıştı: İşte ünlü oyuncunun son hali

Bu ayın ilk günlerinde cinsiyet değiştirerek erkek olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, şimdi de son görüntüsünü sosyal medyadan paylaştı.

Instagram, Mega News Agency

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1TEŞEKKÜR MESAJI
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TEŞEKKÜR MESAJI

33 yaşındaki Kanadalı oyuncu Elliot Page ya da ün kazandığı dönemdeki adıyla Ellen Page, Instagram sayfasından bir fotoğrafını paylaşarak, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür etti.

2DESTEĞİNİZ EN BÜYÜK HEDİYE
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DESTEĞİNİZ EN BÜYÜK HEDİYE

Elliot Page paylaşımında "Kalbimin derinliklerinden teşekkür ediyorum. Sizin sevginiz ve desteğiniz en büyük hediye" diye yazdı.

3DESTEK OLUN MESAJI VERDİ
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DESTEK OLUN MESAJI VERDİ

Page,takipçilerine güvende kalmaları ve birbirlerine destek olmaları mesajını verdi. 

4AÇIKLAMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI
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AÇIKLAMASI BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

 Bütün dünyanın dikkatini 2007 yılında rol aldığı bir filmle çekmişti. Can sıkıntısından hamile kalan bir genç kızı canlandırdığı Juno filmiyle tanınan Ellen Page, cinsiyet değiştirdiğini açıkladı.

Backgrid USA, Mega News Agency, Splash News

5KARARI YANKI UYANDIRDI
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KARARI YANKI UYANDIRDI

Juno ve X-Men: Geçmiş Günler Gelecek gibi filmlerle sinema dünyasının en prestijli ödülleri olarak görülen Oscar'a aday gösterilen Kanadalı oyuncu Ellen Page, cinsiyet değiştirdiğini açıkladı. 33 yaşındaki Page, yeni isminin ise Elliot Page olduğu duyurdu.

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Elliot Page, haberi Twitter hesabından yayınladığı bir mesajla duyurdu. 

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Page, "Bunu yazdığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada olduğum için. Hayatımda bu yere geldiğim için. Bu yolculukta beni destekleyen insanlara karşı çok büyük bir minnettarlık duyuyorum. Öz benliğimin peşinden gidebilmek için nihayet kim olduğumu sevmenin ne kadar olağanüstü hissettirdiğini ifade edemem" diye yazdı.

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Kanadalı oyuncu ayrıca, trans topluluğundan "ilham aldığını" söyledi ve "Bu dünyayı daha kapsayıcı ve şefkatli bir yer haline getirmek için durmaksızın çalıştıklarını" belirtti.

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Hayranlarına seslenen Page mesajında, "Ben de sabır istiyorum. Sevincim gerçek, ama aynı zamanda kırılgan. Gerçek şu ki, şu anda son derece mutlu hissetmeme ve ne kadar ayrıcalık taşıdığımı bilmeme rağmen, ben de korkuyorum. İstiladan, nefretten, 'şakalardan' ve şiddetten" yazdı.

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Elliot Page, ABD'nin Las Vegas kentinde 2014'te gerçekleştirilen bir LGBT etkinliğinde eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Page 2018 yılından bu yana dansçı ve koreograf Emma Portner ile evli.

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Elliot Pagie, gösteri dünyasında cinsiyetini değiştiren tek ünlü değil. Bazıları ünlü olduktan sonra bazıları da ünlü olmadan önce böyle bir değişim yaşadı.

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Bazı ünlüler de çocuklarının bu tercihleriyle gündeme geldi. İşte cinsiyetlerini değiştirerek şaşırtan ve gündem olan ünlüler.

13ESKİ SPORCU DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ
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ESKİ SPORCU DA CİNSİYET DEĞİŞTİRDİ

Gösteri dünyasının son yıllardaki en çok ses getiren değişiklik haberi Kardashian Jenner ailesinden gelmişti. Kardashian kardeşlerin üvey babası Bruce Jenner, o dönem herkesi şaşırtan bir karar alıp cinsiyetini değiştirdi.

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Kendall ve Kylie Jenner'ın babası olan Bruce Jenner, operasyondan sonra adını Caitlyn Jenner olarak değiştirdi.

15UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI
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UZUN SÜRE GÜNDEMDE KALMIŞTI

Ünlü şarkıcı Cher'in kızı da bir dönem bu tercihiyle çok konuşuldu. Chastity Bono adıyla dünyaya gelen genç kadın uzun bir prosedürün ardından yeni bir kimliğe büründü.

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Chastity Bono, operasyondan sonra adını Chaz Bono olarak değiştirdi.

17YÖNETMEN KARDEŞLERİN SEÇİMİ
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YÖNETMEN KARDEŞLERİN SEÇİMİ

Sinema dünyasının usta yönetmen kardeşleri de birbiri ardına böyle bir prosedürden geçti. Larry Wachowski, cinsiyetini değiştirdi ve Lana adını aldı.

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Andy Wachowski de kardeşiyle aynı yolu seçti ve o da adını Lilly olarak değiştirdi.

19MODA DÜNYASINDA ADINI DUYURDU
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MODA DÜNYASINDA ADINI DUYURDU

Moda dünyasının ünlülerinden model Lea T, bir futbolcunun oğlu olarak dünyaya gelmişti. Fakat sonra o da başka bir yol çizdi kendine.

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Lea T. moda dünyasında cinsiyet değiştirdiği halde kabul gören ilk modellerden biri.

21KARARI ÇOK SES GETİRDİ
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KARARI ÇOK SES GETİRDİ

Nil Alkoçlar bir dönemin ünlü yıldızlarındandı. Birçok dizide rol alan Alkoçlar, uzun süren bir sessizliğin ardından herkesi şaşırtan bir haberle gündeme geldi.

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Alkoçlar, cinsiyet değiştirip Rüzgar adını aldı. Sonra da mutlu bir yuva kurdu.

23ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU
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ANDROJEN MODEL DE KADIN OLDU

Bosnalı model Andreja Pejić, önceleri moda dünyasında androjen model olarak tanındı. Erkek olmasına rağmen kadın meslektaşlarıyla yarışan güzelliğiyle ilgi çekti.

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Sonra da cinsiyet değiştirip kariyerine o şekilde devam etmeye karar verdi.

25ÜNLÜ ŞARKICININ KIZIYDI
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ÜNLÜ ŞARKICININ KIZIYDI

Smooth Operator adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran şarkı sözü yazarı ve yorumlu Sade'in kızı cinsiyet değiştirip erkek oldu.

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23 yaşındaki Izaak Adu, Instagram sayfasında annesiyle bir fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve zor bir yoldu ama başardık! Eve geliyoruz. Bu geçen altı ayda yanımda durduğun için teşekkür ederim anne" diye yazdı.

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Adu, mesajını "Olduğum adamı tamamlamak için benimle birlikte savaştığın için teşekkür ederim. İşler zorlaştığında cesaretlendirdiğin ve bana verdiğin sevgi için teşekkür ederim. En saf kalp. Seni seviyorum, kraliçelerin kraliçesi" diye sürdürdü. Adu'nun bir süredir devam eden mutlu bir beraberliği var.

28MODA TARİHİNE GEÇTİ
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MODA TARİHİNE GEÇTİ

Katı ve değiştirmediği bir güzellik anlayışına sahip olan Victoria's Secret markasının ilk trans modeli olarak adını duyurdu Valentina Sampaio.

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Ünlü firmanın yanı sıra moda dünyasının birçok önde gelen markası da onunla çalışmak için sıraya giriyor.

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