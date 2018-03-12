Cinsel içerikli sitelere girmek artık çok daha zor olacak!
Cinsel içerikli sitelerde yeni dönem başlıyor. Bundan sonra bu tür sitelere girmek çok daha güç olacak! Bakın artık bu sitelere girmeye çalışanlar neyle karşılaşmaya başlayacak? Telefon üzerinden cinsel içerikli sitelerin başı dertte! Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarının şifrelerini çalan virüs aynı zamanda bilgisayarınızı bitcoin madenine çeviriyor ve bilgisayarınızı sömürerek sizin üzerinizden dolandırıcılara para kazandırıyor.
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Cinsel içerikli sitelere herkesin kolayca erişebiliyor olması uzmanları kara kara düşündürüyordu. Ancak geliştirilen yeni bir önlem sayesinde bu sitelere girmek epey güçleşecek! Nasıl mı?
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Çocukları bu tür sitelerden uzak tutmak için artık cinsel içerikli sitelere girmek çok daha zor olacak. Yaşının 18 ve üzeri olduğunu ispatlayamayanlar site dışında kalacak.
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Bugüne kadar siteler kullanıcılarına '18 yaşının üstünde misin' diye soruyor ve 'Evet' yanıtı veren doğrudan sitelere girebiliyordu. Ancak bunun hiçbir işe yaramadığı ortada.
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İngiltere'de başlatılan yeni bir kampanyaya göre bu sitelere girmek isteyenler artık bazı özel bilgilerini paylaşmak zorunda kalacak, ki bu sitelere girebileceği yaşın yetkin olduğu anlaşılabilsin! Ama nasıl?
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Pasaport ve kimlik bilgileri ve hatta kredi kartı bilgileri bu sitelere girmeye çalışanlardan istenecek!
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Bu bilgileri paylaşmayanlar site dışında tutulacak ve milyonlarca çocuğun bu şekilde porno sitelerden uzak tutulması sağlanacak.
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Pasaport ve kimlik bilgileri dışında telefon numaraları da 18 yaş ve üstü olduğunun ispatı için kullanılabilecek.
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Ancak ciddi bir sorun var: Bu bilgileri sitelere girmek için kim paylaşacak? Bilgilerin gizliliği ne olacak? Kredi kartı bilgilerini kim paylaşmak isteyecek?
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Uzmanlara göre bu bilgiler asla saklanmayacak ve sadece 18 yaş üstü kişilerin siteye girmesi sağlanacak. Ancak ortada büyük bir güvenlik sorunu olduğu çok açık ve bu girişim daha epey tartışılacağa benziyor!
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Bu arada telefondan porno sitesine girenlere kötü haber geldi. Eğer bir kez bile olsa girdiyseniz bakın sizi ne bekliyor?
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Dünyanın en büyük porno sitelerine bulaşan bir zararlı, tehlike saçmaya devam ediyor. Özellikle Chrome üzerinden yayılan bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor. Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!
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Diğer yandan söz konusu virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.
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Ayrıca virüs bilgisayarınızın ekran kartı ve işlemcisini de kullanarak bitcoin üretiyor, yani sırtınızdan para da kazanıyor!
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Böylece sizin bilgisayar ve telefonunuzu kullanan hacker'lar sizin gibi yüz binlerce kişinin cihazlarına da bulaştığından ciddi bir bitcoin üretimi yapıyor! Bu tip bir virüsten sakınmak için güvenilir sitelere girin ve virüs programı kullanın.
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Google cinsel içerikli sitelere girenleri böyle izliyor!
Chrome'la birlikte gizli sekmeden cinsel içerikli sitelere giriyorsanız takiptesiniz! Google resmen sizi izliyor ve bakın ne yapıyor?
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The Independent'ın haberine göre daha çok cinsel içerikli görüntüleri gizli sekmede açan ve ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.
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Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.
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Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.
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Chrome'da bunun gibi pek çok sürpriz yumurta yer alıyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Peki Chrome'un çok az kişinin bildiği gizli özelliklerinin farkında mısınız? İşte Chrome'un 20 gizli özelliği...
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Bir bakışta tüm sayfalar
Chrome, sade görünümlü bir web tarayıcısı ve bu yüzden tüm işlevlerini bir anda kullanıcının önüne sermiyor. Ek işlev ve ayarları görebilmek için ise adres çubuğuna chrome://about/ yazmanız yeterli.
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Yeni işlevleri etkinleştirin
Adres çubuğuna chrome://flags yazarak grafik hızlandırma gibi Chrome'un deneysel işlevlerini etkin hale getirebilirsiniz. Bu sayfadaki işlevleri kullanırken dikkat edin - henüz geliştirilme aşamasında olan bu işlevler, eksik çalışabilir veya tarayıcınızın kararlılığını olumsuz etkileyebilir.
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İndirmeye baştan başlamayın
"İndirmeyi Devam Ettirme seçeneğini etkinleştir" ayarını etkin hale getirdiğinizde Chrome, yarıda kalan indirmelerinizi kaldığı yerden sürdürebilecek.
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Chrome indirme yöneticisi
İndirmelerinizi durduğunuzda veya bağlantı kesildiğinde, indirme yöneticisinde "Sürdür" düğmesini göreceksiniz.
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Uzantılara hızlı erişim
chrome://extensions yazarak yüklü tüm uzantıları kontrol edebilir ve yapılandırabilirsiniz.
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Geçmiş
chrome://history yazdığınızda web tarayıcısı geçmişinizi bir bakışta görebileceksiniz.
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İndirmeleri görün
Adres çubuğuna chrome://downloads yazarsanız, tüm indirmelerinizi bir liste halinde göreceksiniz.
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Yer işaretlerini yönetin
chrome://bookmarks kısayoluyla yer imi yöneticisine hızla ulaşabilirsiniz.
Chrome'un sekmeleri, uzantıları ve eklentileri ne kadar RAM kullanıyor? about:memory komutuyla öğrenebilirsiniz.
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DNS kayıtlarını görün
chrome://dns/ komutunu kullanarak ön-bellekteki DNS kayıtlarını görebilirsiniz.
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Eklenti listesi
Flash'ın hangi sürümü yüklü? Chrome içerisinde ayrı bir PDF eklentisi yüklü mü, yoksa Google'ın entegre işlevini mi kullanıyorsunuz? chrome://plugins sayesinde bu soruları ve eklentiler hakkındaki diğer soruları cevaplandırabilirsiniz.
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Önbellekteki dosyaları görün
chrome://cache komutuyla web tarayıcınızın ön-belleğindeki tüm öğeleri görebilirsiniz.
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Tarayıcı eşitleme
Chrome'u birden fazla cihazınızda kullanıyor ve eşitleme işlevinden faydalanıyorsanız, chrome://sync ile ilginç bilgiler edinebilirsiniz.
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Chrome'un çarkları
chrome://histograms komutunu kullanarak Chrome'un dahili istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Burada örneğin "otomatik tamamlama ne kadar iyi çalıştı?" ve "sunucu adlarını çözerken kaç kez hata oluştu?" gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.
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Sürüm detayları
Sisteminizde Chrome'un hangi sürümü yüklü? Hangi kanaldasınız, beta mı, developer mı, yoksa Canary mi? chrome://version sayesinde öğrenebilirsiniz.
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Ağ bilgisi
DNS, proxy'ler, soketler ve diğer ağ detayları, about:net-internals komutu sayesinde ortaya çıkıyor.
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Detaylı testler
net-internals altında (veya chrome://net-internals/#dns komutunu kullanarak) DNS ayarlarınızı gözden geçirebilirsiniz.
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Site testleri
Chrome'un düzgün yüklenmeyen web sitelerini test etmeye ve sorunları bulmaya yönelik bir işlevi de bulunuyor.
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Bant genişliği kontrolü
Chrome'un internet bağlantınızı ne kadar verimli kullandığını Timeline sayesinde görebilirsiniz.
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Google, yeni bir güncelleme ile birlikte Chrome kullananları tehlikeli internet sitelerine karşı artık daha 'iyi' koruyacak. Chrome, zararlı bir siteye girdiğinizi fark ettiğinizde artık bu site üzerinden form doldurmanıza izin vermeyecek.
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Chrome, aldığı yeni güncellemelerle birlikte pek çok yeni özelliğe kavuşuyor; ancak özellikle de güvenlik tarafında kullanıcılar için hayat kurtarıcı olabilecek adımlar da atılıyor. Son olarak Chrome'a gelmesi beklenen yeni özellik, tehlikeli bulunan internet sitelerinde kullanıcıların bilgilerini paylaşmasının önüne geçecek.
Diğer bir deyişle Chrome'a eklenen "#Disable Autofill for mixed forms" etiketi ile birlikte tarayıcı, doldurulan formların https sayfası üzerinden http protokolü aracılığıyla gönderileceğini tespit ederse o sayfada otomatik form doldurmayacak. Kullanıcının bunu fark edebilme şansı bulunmasa da, Chrome bu tehdidi önceden anlayarak kullanıcıyı bu tehditten koruyacak.
Kullanıcılar, Chrome'un uyarısına karşın formu yine de doldurup gönderme opsiyonuna sahip olacak. Ancak Google, doldurulan formun güvenilir olmayan bir bağlantı üzerinden yollanacağı konusunda kullanıcıyı uyarmaktan da geri durmayacak.
Geliştiriciler ise internet sitelerini test etmek istediklerinde Chrome Canary tarayıcısında chrome://flags bölümünden #Disable Autofill for mixed forms etiketini aktive etmeleri yeterli olacak.