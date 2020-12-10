Çinlilerin geliştirdiği yeni televizyon şaşkınlık yarattı!
Koronavirüsün etkileri tüm dünyada hızla devam ederken, diğer yandan teknoloji de gelişmeye devam ediyor. Evinize giren televizyonlar değişiyor, bakın ne geliyor?
Uzun yıllardır evlerimizde olan televizyonlar iyiden iyiye değişiyor. Philips, LG ve Samsung'tan sonra bu kez Xiaomi, yeni televizyonunu ilk kez dünyaya gösterdi.
55 inç büyüklüğünde şeffaf OLED ekrana sahip olan ürün, 120 Hz tazeleme ve 1 ms gecikme süresine sahip. Ürün, tepeden de bu şekilde görünüyor.
Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor.
Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak.
Ekran Boyutu
Akıllı TV satın alma rehberi içinde ilk öne çıkan konu ekran boyutu. Günümüzde 14 inçten 100 inçe kadar çok geniş bir ölçekte TV bulmak mümkün. Ekran boyutu, TV'nizden alacağınız keyfi etkileyen en büyük etken. Burada da televizyonu koyacağınız odanın boyutu ve oturacağınız yerin TV'den uzaklığı önem kazanıyor.
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