Çinliler koronavirüse karşı sonunda bunu da yapmayı başardı!

Kameralar yüzleri tanıyamaz hale gelirken, yapılan onca yatırım da geçici bir süre de olsa boşa gitmiş oluyor. Bu tabloyu değiştirmek isteyen Çinliler ise sıra dışı bir yöntemle özel bir teknoloji geliştirdi. Maske takan herkes bakın artık neyle karşılaşacak?