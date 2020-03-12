Çinliler koronavirüse karşı sonunda bunu da yapmayı başardı!
Çin'de başlayan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs tehlikesi gün geçtikçe büyürken, Çinli mühendisler dünyayı şaşkına çeviren bir çözüme imza attı.
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Dünyayı kasıp kavuran ve henüz çözümü bulunamayan koronavirüs tehdidine karşı vatandaşlar maske takarak korunmaya çalışırken, Çinli mühendisler sınırları zorlayacak bir teknolojiye imza attı.
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Reuters'un haberine göre Çin'in dört bir yanında yüz tanıma teknolojisine sahip kameralar bulunuyor ve bu kameralar suçluları tespit edebilirken, yüz kayıtları bulunan milyonlarca kişi hakkında hızlıca bilgi almak mümkün hale geliyor. Ancak Çinlilerin birçoğu maske takmaya başlayınca büyük bir sorun ortaya çıkıyor.
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Kameralar yüzleri tanıyamaz hale gelirken, yapılan onca yatırım da geçici bir süre de olsa boşa gitmiş oluyor. Bu tabloyu değiştirmek isteyen Çinliler ise sıra dışı bir yöntemle özel bir teknoloji geliştirdi. Maske takan herkes bakın artık neyle karşılaşacak?
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Hanwang Technology isimli şirket, geliştirdiği yeni yüz tanıma teknolojisiyle artık maske takanları bile tanıyabiliyor.
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Pekin merkezli firma, 20 kişilik bir ekibin son 10 yılda üzerinde çalıştığı çekirdek teknolojiyi, yaklaşık 6 milyon maskelenmemiş yüzün ve çok az sayıda maskeli yüzün örnek veritabanın kullanılmasıyla geliştirdiğini belirtiyor.
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Kameralar sadece bir saniye içinde kalabalıktaki onlarca kişiyi analiz ediyor ve kim olduğunu öğreniyor. Maske taksalar da gecikme yaşanmıyor ve tanımlama işlemi başarıyla sonuçlanıyor.
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Geliştirilen bu özel teknolojinin, maskesiz insanlarda yüzde 99.5, maske takan insalarda ise yüzde 95 başarı oranını yakalayabildiği belirtiliyor.
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Çin, her vatandaşının yüzünü dijital ortama kaydettirmek istiyor. BBC'nin haberine göre bu kapsamda Çin'de yeni cep telefonu satın alan müşterilere cihazlarını yüz tanıma özelliğiyle kaydettirmeleri bile zorunlu hale getirildi.
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Dünyanın en kalabalık ülkesinin sokaklarında, yüz tanıma özelliği güvenlik kameralarında kullanılıyor. Ülke çağında yaklaşık 170 milyon güvenlik kamerası bulunuyor. Bu yönetmelikle birlikte anonim kimliklerle internet kullanmanın engellenmesi planlanıyor.
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Ülkede 2017 yılında da internet içeriklerinin gerçek kimliklerle yayımlanması zorunlu hale getirilmişti. Yüz taramayla mobil internet kaydı ise Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, ülkedeki tüm mobil internet kullanıcılarının kimliğine ve internetteki aktivitelerine erişim olanağı tanıyor.
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Oxfor Üniverstesi'nden Araştırma Görevlisi Jeffrey Ding, Çin hükümetinin ülkedeki internet kullanıcılarını yakından takip etmek için böyle bir adım attığını savunurken, "Bu, herkesi takibe almak için merkezi bir hamle" yorumunu yaptı.
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Ülkedeki internet kullanıcılarını bazıları da yeni yönetmelikten kaygılı. Çin'in popüler sosyla medya platformu Sina Weibo'daki bir kullanıcı, "İnsanlar daha yakından takip edilecek. Hükümetin korkusunun kaynağı ne ki?" diye sordu.