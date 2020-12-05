Çinliler çok seviyor! Türk firma tavuk ayağını Çin'e ihraç ediyor

Türkiye'nin piliç etinde dünyanın en iyileri arasında yer aldığınıbelirten Gedik, "Piliç eti ihracatında iddialı bir ülkeyiz. Çin'in yıllıkyaklaşık 600 bin ton ithalatı var. Bizim için büyük bir pazar. Türkiye'nin de yılda 400 bin ton ile 500 bin ton arasından bir ihracatı var. Çin'in 600 bin tonluk ithalatından yarısını alsak bile bizim ihracatımız neredeyse yüzde 70 daha artmış olacak. Bu uzun soluklu bir iş. Çin bizim için büyük bir pazar." dedi.