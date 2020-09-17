Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan kimdir? 'Koronavirüs insan yapımı' iddiasını ortaya atan Çinli virologun açıklaması dünya gündeminde!
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında can kayıpları devam ederken, Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürerek gündeme oturdu. ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog yaptığı açıklamalarda dünyayı şoke ederken, Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor dikkat çekti. 'Koronavirüs insan yapımı' iddiasını ortaya koyan Çinli virologun yazısı sosyal medya platformalarında da paylaşıldı.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı. Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve milyonlarca kişiye bulaşan koronavirüs salgınıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dünyanın gündemine oturan iddianın sahibi olan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan,bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını gündeme taşıdı. İşte, detaylar.
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ÇİNLİ VİROLOG'UN İDDİASI GÜNDEMDE
Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti.ABD'ye kaçmak zorunda kalan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, Pekin hükümetinin corona virüsünü (Covid-19) örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü.Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin coronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin’in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı.
Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.
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RAPOR YAYINLANDI
Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu yazdı.Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi.
Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi.
Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.
Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.
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Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı.Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'in Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor. Yan'ın iddialarına destek vererek raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğunu düşündürüyor.
Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan. Dr. Yan, Covid-19’un Çin’in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.
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Yan, katıldığı TV programı Loose Women’da yaptığı açıklamada, "Virüs Wuhan’daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz." dedi.
Yan, "Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin’deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz" ifadelerini kullandı.