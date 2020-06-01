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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 01 Haziran 2020 - 15:27,

Çinli fenomen sosyal medyada olay yarattı

Çinli fenomenin fotoğraf manipülasyon teknikleri sosyal medyayı kasıp kavuruyor

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Çinli sosyal medya fenomeni Coeyyy ve arkadaşının aşırı derecede editlenmiş fotoğrafları sosyal medyayı sarsmış vaziyette.

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Çin'in ünlü sosyal medya platformu Xiaohonghshu'yu kullanan fenomen kızların fotoğraflarının gerçek görüntüleri bir facebook hesabında paylaşıldı.

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New York Post'ta yer verilen habere göre, paylaşımı yapan Facebook hesabı ikilinin öncesi ve sonrası fotoğraflarını kullandı.

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Genç kızların paylaşımlarındaki hallerinin normal hayattaki görüntülerinden oldukça farklı olduğu gözler önüne serildi.

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Gerçek görüntülerle sosyal medyada paylaşılan editlenmiş görüntüler arasındaki farka takipçileri bile inanamadı.

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Çinli fenomenlerin gizlice çekilen fotoğrafları sosyal medyada fırtına estirmiş durumda.

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Çinli fenomen Coeyyy, ifşa edilen görüntülerin ardından fotoğraflarını nasıl editlediğine dair video paylaşımlarında bulunmaya başladı.

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