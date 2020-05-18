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Dünya
DHA- BBC Türkçe- AA / Fotoğraflar: AFP,AP,Reuters
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 14:21,

Bilim insanları açıkladı: Koronavirüse karşı yeni çözüm insan vücudunda

Koronavirüs tedavisinde heyecan veren gelişme açıklandı! İşte tüm detaylar...

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.

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Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalandı.

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ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.

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Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.

5Worldometerda vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
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Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:

"İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

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Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.

8Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm
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Çinli bilim insanlarından koronavirüse karşı yeni çözüm

Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin insan vücudunda bulunan ve koronavirüs (Covid-19) enfeksiyonunu engelleyebilen monoklonal antikoru bulduğu belirtildi.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadeleye karşı bir çok ülke çalışamalarına devam ediyor.

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Nature dergisinde yer alan bir raporda Çinli bilim insanlarından oluşan bir ekibin koronavirüs enfeksiyonunu engelleyebilen, ilgili ilaçların ve aşıların geliştirilmesi için kullanılabilecek iki insan monoklonal antikoru keşfettiği belirtildi.

11ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ
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ANTİKORLAR FARELER ÜZERİNDE BAŞARI GÖSTERDİ

Capital Tıp Üniversitesi, Çin Bilimler Akademisi altındaki Mikrobiyoloji Enstitüsü ve Tianjin Biyoteknoloji Enstitüsü de dahil olmak üzere pek çok Çinli bilim insanının yer aldığı belirtilen araştırmada fareler üzerinde yapılan deneylerin, antikorların akciğerlerdeki virüs yükünü azaltabildiği de ifade edildi.

12Vuhanda test kuyruğu: 3 milyon 750 bin kişiye korona testi yapıldı
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Vuhan'da test kuyruğu: 3 milyon 750 bin kişiye korona testi yapıldı

Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da her köşe başına test noktası kurdu.

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Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde Wuhan kentinde şuana kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan ve 316 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan kentinde testlerin ücretsiz olarak yapıldığı açıklandı.

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Koronavirüs (Covid-19) salgınında ikinci dalganın önüne geçmek isteyen Çinli yetkililer, salgının ortaya çıktığı Wuhan'da her köşe başına test noktası kurdu.

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Asemptomatik vakaların panik yarattığı şehirde 10 günde 11 milyon kişiye tarama işlemi başladı.Vuhan kentinde şuana kadar 3 milyon 750 bin kişiye koronavirüs testi yapıldığı belirtildi.

17UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
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UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Geçtiğimiz haftalarda Vuhan’da, semptom göstermeyenleri tespit etmek için nükleik asit testlerinin yaygınlaştırılacağı açıklanmıştı.

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Çin medyasındaki haberde, kentin sağlık komisyonundan yapılan açıklamada, koronavirüs testi yaptırmamış olan kişilere bu testlerin ücretsiz olarak yapıldığı belirtildi. Test masraflarının ise Vuhan Belediyesi tarafından karşılandığı ifade edildi.

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Virüsün tekrar yayılma riskini azaltmak için söz konusu testlerin kentin belirli noktalarında kurulacak merkezler tarafından yapılacağı kaydedildi.

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Evden çıkma durumu olmayan yaşlı ya da engelli bireyler için ise sağlık ekipleri evlere yönlendiriliyor.

21ABDde kilise ayinine katılan bir kişi 180 kişiye virüs bulaştırdı
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ABD'de kilise ayinine katılan bir kişi '180 kişiye virüs bulaştırdı'

ABD'nin California eyaletinde, daha sonra koronavirüs taşıdığı tespit edilen bir kişinin, bir kilisede katıldığı ayinde 180 kişiye hastalık bulaştırdığı belirtildi.

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CNN'in haberine göre Anneler Günü'ndeki ayine katılan kişiye ertesi gün yapılan testin pozitif çıktığı ve şu anda evinde tecrit altında olduğu belirtildi.

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Butte County Kamu Sağlığı Kurumu, ayine katılanların bilgilendirildiğini ve kendilerini karantina altında tutmalarının söylendiğini bildirdi.

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Yetkililer ayine katılan herkesin test edilmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

25Fransa: Bir çocukta virüs görülmesinin ardından yedi okul kapatıldı
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Fransa: Bir çocukta virüs görülmesinin ardından yedi okul kapatıldı

Fransa'nın Roubaix kentinode bir çocuğa yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu, önlem olarak yedi okul kapatıldı.

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Yetkililer, pozitif çıkan çocukla temas eden çocuklarının ailelerinin bilgilendirildileceğini açıkladı. Bu arada derslerin de uzaktan eğitimle yapılacağı belirtildi.

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Fransa'da okullan geçen hafta açılmıştı. Ancak bir ankete göre halkın yüzde 68'i yetkililerin çocukları güvende tutamayacağını düşünüyordu.

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Okulların açılmasından bu yana, görülen vakalar yüzünden bazı okullar kapatıldı.

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Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, okulların geçen hafta açılmasından bu yana 40 bin okulda 70 vakanın tespit edildiğini ve etkilenen bütün okulların kapatıldığını söyledi.

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Blanquer "Çocuklarımız sağlık önlemlerinin kurbanı olmamalı" dedi.

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