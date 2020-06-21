Son dakika haberi! Reuters duyurdu: Koronavirüs aşısında kritik gelişme
Tüm dünya nefesini tutmuş Covid-19 için geliştirilecek aşıdan haber gelmesini bekliyor. Reuters'ın bugün duyurduğu haber ise dünyayı heyecanlandırmış vaziyette.
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Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiğini ve dünyanın yeni ve tehlikeli bir döneme girdiğini duyurmuştu.
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Bu arada dünya çapında bilim insanları koronavirüs için aşı çalışmalarını sürdürüyor; bir düzineye yakın farklı aşı şu sıralarda insan deneylerinin çeşitli aşamalarında.
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Ancak aşı deneylerinin hiçbiri henüz tam anlamıyla deneme aşamasını geçebilmiş değil. Aşıların satışa çıkmasından önce üçüncü aşama olan klinik deneylerin tamamlanması gerekiyor.
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ÇİN'DEN AŞIYLA İLGİLİ HABER GELDİ
Reuters’ın haberine göre, Çinli bilim insanlarının üzerinde çalıştığı 6 aşıdan biri için faz-2 insan deneylerine başlandı.
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Araştırmanın 200 katılımcıyla sürdürülen birinci aşaması mayıs ayından beri devam ediyordu.
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İKİNCİ AŞAMAYA GEÇTİLER
Enstitünün bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birinci aşama tamamlandı ve ikinci deney aşamasına geçildiği duyuruldu.
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Aşı çalışmasının ikinci aşamasında aşının dozajı belirlenecek ve aşının sağlıklı insanlarda bağışıklığı güvenli bir şekilde oluşturup oluşturamayacağına bakılacak.
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BU YIL İÇİNDE HAZIR OLMASI BEKLENİYOR
Çin’deki enstitünün duyurusuna göre uzmanlar koronavirüs aşısının bu yıl hazır olması ve Çin’in gelecekteki aşı stoklarına girmesi için bir bitkinin kullanılacağını belirtti.
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi başkanı Gao Fu, geçen ay, 2020 yılının sonunda, acil durumlar için özel gereksinimi olan insanlarda deneysel aşıların kullanılabileceğini söylemişti.
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VAKA SAYILARINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19'un tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 8 milyon 931 bini aştı.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 467 bin 10 kişi öldü, virüs tespit edilen 4 milyon 749 bin 41 kişi iyileşti.
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Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 715 bin 499 aktif vaka bulunurken, virüs tespit edilenlerin sayısı da 8 milyon 931 bin 550'ye ulaştı.
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EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE
En fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke olan ABD'de 2 milyon 330 bin 578 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 121 bin 980 kişi yaşamını yitirdi.
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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 26, Güney Kore'de 48 yeni vaka tespit edildi.
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte biri yurt dışı kaynaklı 26 yeni Covid-19 vakasına rastlandığı ve virüs nedeniyle kimsenin ölmediği bildirildi.
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Açıklamada, ülkede son 24 saatte kaydedilen yeni vakalardan 22'sinin başkent Pekin'de görüldüğü aktarıldı. Böylece Pekin'de 11 Haziran'dan bu yana tespit edilen vaka sayısı 227'ye yükseldi.
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Çin ana karasında bugüne kadar belirlenen toplam Covid-19 vaka sayısının 83 bin 378 olduğu kaydedilen açıklamada, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişinin hayatını kaybettiği, virüse yakalanan 78 bin 413 kişinin de iyileştiği vurgulandı.
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ÇİN'DE İKİNCİ DALGANIN BAŞLADIĞI PAZAR YERİ KAPATILDI
Pekin'de son günlerdeki vakaların odağında yer alan Şinfadi toptancı gıda pazarı civarında 30 Mayıs'tan itibaren bulunan herkesin, yakın temasta oldukları kişilerle evlerinde 14 gün karantinaya alınacağını ve en az 2 sefer teste tabi tutulacakları belirtilmişti.
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Pazarı kapatıp tüm çalışanların test edilmesi talimatını veren yetkililer, 15 Haziran'da pazar yeri yakınındaki 11 konut bölgesini karantinaya almıştı.
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Bu arada dünyadan da koronavirüs vaka ve ölüm sayılarıyla ilgili olarak ürkütücü sayılar gelmeye devam ediyor.
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ÜÇ ÜLKE YENİ MERKEZ DURUMUNDA
Covid-19 salgınının yeni merkez üsleri olarak adlandırılan üç ülke var: Brezilya, Meksika ve Hindistan.
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Son 24 saatte Brezilya'da 1022, Meksika'da 387, Hindistan'da 306 kişi koronavirüs (Covid-19) yüzünden hayatını kaybetti.
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Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1022 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 49 bin 976'ya, vaka sayısı da 36 bin 666 artarak 1 milyon 67 bin 579'a yükseldi.
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Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 kaynaklı can kaybı 387 artarak 20 bin 781’e yükseldi. Ülkede, Covid-19 vaka sayısı da 4 bin 717 artışla 175 bin 202’ye çıktı.
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Hindistan'da son 24 saatte 15 bin 413 yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakası görüldü. NDTV kanalının haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam vaka sayısının 410 bin 461'e yükseldiği belirtildi.