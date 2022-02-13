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Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kimler? Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi? İşte kadrosu ve konusu

#Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü#Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü Oyuncuları#Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü Nerede Çekildi

Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam yeniden ekrana gelecek. Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu filmde Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara dönüyor. Peki, Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kimler? Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi? İşte kadrosu ve konusu

1/4Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kimler Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi İşte kadrosu ve konusu

1954 ve 1969'da filmi çekilen Cingöz Recai filminin üçüncüsü ise 2017 yılında vizyona girmişti. 13 Ekim 2017 tarihinde vizyona giren Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor.

2/4Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları kimler Cingöz Recai Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi İşte kadrosu ve konusu

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi oyuncuları arasında Kenan İmirzalıoğlu, Haluk Bilginer, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar, Fatih Artman, Algı Eke, Ushan Çakır, Selim Bayraktar, Hakan Boyav, Serkan Keskin, Meriç Aral, Boran Kuzum gibi isimler bulunuyor.

3/4Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü nerede çekildi?

Filmin çekimlerinin bir kısmı İstanbul’da bir kısmı ise Rusya’nın St. Petersburg şehrinde gerçekleştirildi.

4/4FİLMİN KONUSU

FİLMİN KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

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