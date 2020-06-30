MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriBilim insanları duyurdu! Salgın yaratacak yeni virüs ortaya çıktı
GeriDünya Bilim insanları duyurdu! Salgın yaratacak yeni virüs ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/BBC Türkçe/AA - Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 09:37,

Bilim insanları duyurdu! Salgın yaratacak yeni virüs ortaya çıktı

Dünya henüz koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken Çinli bilim insanları salgın ihtimali taşıyan yeni bir virüs tespit ettiklerini açıkladı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs (Covid-19) salgının dünya genelinde etkili olmaya devam ederken Çin'den korkutucu bir açıklama daha geldi.

2
Abone Olgoogle-news

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı.

3
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi ise iyileşti.

4
Abone Olgoogle-news

DSÖ'den dün 'Covid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi' uyarısı gelmişti.

5
Abone Olgoogle-news

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin olarak "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz." dedi.

6
Abone Olgoogle-news

"Birçok ülke bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da küresel olarak pandemi aslında hızlanıyor." diyen Ghebreyesus, dünyanın salgınla birlikte çok şey kaybettiğini ama umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.

7
Abone Olgoogle-news

dünyada bu gelişmeler yaşanırken Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.

8
Abone Olgoogle-news

Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor.

9
Abone Olgoogle-news

Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.

10
Abone Olgoogle-news

Açıklamanın en endişe veren tarafı ise bu virüs de yeni bir virüs türü ve böyle olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.

11
Abone Olgoogle-news

Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.

12
Abone Olgoogle-news

Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı. Çok sayıda insanın hastalanmasına ve ölmesine sebep olan bu salgın da dünyada büyük korku yaratmıştı.

13
Abone Olgoogle-news

Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü.

14
Abone Olgoogle-news

Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.

15
Abone Olgoogle-news

2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.

16
Abone Olgoogle-news

Çin'de tespit edilen bu yeni virüs de 2009 virüsüyle benzerlik gösteriyor.

17
Abone Olgoogle-news

G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.

18
Abone Olgoogle-news

Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.

19
Abone Olgoogle-news

Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.

20
Abone Olgoogle-news

İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söyledi.

21
Abone Olgoogle-news

Dünyadan bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar.

22
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs için geliştirilecek aşının önce hayvanlar üzerinde denenip olumlu sonuç alınması gerekiyor. Aşı adayları daha sonra gönüllü insanlar üzerinde deneniyor.

23
Abone Olgoogle-news

Birçok aşı çalışmasında hayvan deneyleri başarıyla gerçekleşti, deneylerin ikinci ve üçüncü safhalarına geçildi.

24
Abone Olgoogle-news

Çin'den dün de koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir gelişme bildirilmişti.

25
Abone Olgoogle-news

Çin’de deneme sürecinde devam eden Covid-19 aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığı bildirildi.

26
Abone Olgoogle-news

Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics), Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.

27
Abone Olgoogle-news

Bu onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydedilerek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.

28
Abone Olgoogle-news

Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

29
Abone Olgoogle-news

İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.

30
Abone Olgoogle-news

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

31
Abone Olgoogle-news
32
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi