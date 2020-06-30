Bilim insanları duyurdu! Salgın yaratacak yeni virüs ortaya çıktı
Dünya henüz koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele ederken Çinli bilim insanları salgın ihtimali taşıyan yeni bir virüs tespit ettiklerini açıkladı.
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Koronavirüs (Covid-19) salgının dünya genelinde etkili olmaya devam ederken Çin'den korkutucu bir açıklama daha geldi.
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 10 milyon 250 bin 971'e ulaştı.
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Koronavirüs nedeniyle 504 bin 520 kişi öldü, virüs saptanan 5 milyon 558 bin 254 kişi ise iyileşti.
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DSÖ'den dün 'Covid-19 salgınında en kötüsü henüz gelmedi' uyarısı gelmişti.
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Covid-19 salgınına ilişkin olarak "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm. Ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz." dedi.
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"Birçok ülke bazı ilerlemeler kaydetmiş olsa da küresel olarak pandemi aslında hızlanıyor." diyen Ghebreyesus, dünyanın salgınla birlikte çok şey kaybettiğini ama umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurguladı.
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dünyada bu gelişmeler yaşanırken Çin'deki bilim insanları, dünya çapında salgın şeklinde yayılma ihtimali bulunan yeni bir grip virüsü türü keşfetti.
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Domuzlarda tespit edilen virüsün insanlara da bulaştığı açıklandı. Araştırmacılar virüsün mutasyon geçirerek hızla yayılmasından endişe ediliyor.
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Mevcut haliyle de insanlar arasında kolayca yayılabilecek özellikler taşıyan virüsün yakın bir şekilde takip edilmesi gerektiği açıklandı.
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Açıklamanın en endişe veren tarafı ise bu virüs de yeni bir virüs türü ve böyle olduğu için insanların bu virüse karşı bağışıklığı yok.
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Yeni ve ölümcül bir grip dalgası ihtimali, koronavirüs pandemisi sırasında bile bilim insanlarının yakından takip ettiği bir konu.
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Son grip pandemisi olan domuz gribi 2009'da Meksika'da ortaya çıkmıştı. Çok sayıda insanın hastalanmasına ve ölmesine sebep olan bu salgın da dünyada büyük korku yaratmıştı.
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Virüs korkulandan daha az kişiyi öldürmüştü. Özellikle yaşlılar arasında ölüm oranı beklenenden daha düşüktü.
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Bunda, virüsün uzun yıllar önce görülen bir virüs türüne benzerlik taşıması nedeniyle yaşlıların bağışıklık kazanmış olmasının payı olduğu düşünülüyor.
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2009'da ortaya çıkan A/H1N1pdm09 adlı domuz gribi, yıllık grip aşılarına dahil ediliyor.
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Çin'de tespit edilen bu yeni virüs de 2009 virüsüyle benzerlik gösteriyor.
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G4 EA H1N1 adlı verilen yeni virüs, insanların solunum yollarında çoğalabiliyor.
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Virüsün Çin'deki domuz endüstrisinde çalışan kişilere bulaştığını gösteren kanıtlar da bulundu.
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Mevcut grip aşıları bu yeni türe dair koruma sağlamıyor. Fakat ihtiyaç haline üzerlerinde oynama yapılarak buna koruma sağlamaları mümkün.
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İngiltere'deki Nottingham Üniversitesi'nden Kin-Chow Chang, yeni virüsün henüz büyük bir tehdit oluşturmadığını fakat bunu yakından takip etmek gerektiğini söyledi.
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Dünyadan bilim insanları koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar.
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Koronavirüs için geliştirilecek aşının önce hayvanlar üzerinde denenip olumlu sonuç alınması gerekiyor. Aşı adayları daha sonra gönüllü insanlar üzerinde deneniyor.
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Birçok aşı çalışmasında hayvan deneyleri başarıyla gerçekleşti, deneylerin ikinci ve üçüncü safhalarına geçildi.
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Çin'den dün de koronavirüs aşısıyla ilgili umut veren bir gelişme bildirilmişti.
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Çin’de deneme sürecinde devam eden Covid-19 aşısının Çin Halk Kurtuluş Ordusunda kullanılmaya başlandığı bildirildi.
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Çin’in aşı üretici şirketlerinden Kangşinuo Biologics (CanSino Biologics), Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) bünyesindeki tıbbi araştırma enstitüsü tarafından ortak geliştirdikleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının, askeriyede kullanılması konusunda ülkedeki en yüksek askeri liderlik mekanizması olan Çin Merkezi Askeri Komisyonundan (CMC) birkaç gün önce onay alındığını açıkladı.
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Bu onayın bir yıl için geçerli olacağını kaydedilerek, Ad5-nCoV adlı aşının daha önce yurt içi ve yurt dışında yapılan insanlı klinik deneylerde başarılı olduğunu, aşının güvenli ve etkili olduğunun kanıtlandığını bildirdi.
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Üç aşamada yapılan klinik denemelerde, ilk aşamada, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.
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İkinci aşamada güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100’den fazla denek üzerinde test ediliyor.
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Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, birkaç bin denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.