Çin'den korkutan uyarı geldi: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 468 bin 754 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 4 milyon 788 bin 11 kişi iyileşti, halen 3 milyon 749 bin 994 hasta tedavi görüyor.