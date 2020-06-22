Çin'den korkutan uyarı geldi: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada ilk olarak Çin'de başlamıştı. Bir yandan uzmanlar Covid-19 için ilaç ve aşı geliştirmek için çalışırken Çinli bir bilim insanı koronavirüsün çok soğuk dereceler de bile yaşayabildiğine dair korkutucu bir uyarı yaptı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Salgının ortaya çıkışının üzerinden geçen aylarda vakalar kontrol altına alınmışken ülkelerden tekrar teker teker vaka artışı haberleri gelmeye başladı.
2
Abone Ol
DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 9 milyonu geçti. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 9 milyon 6 bin 759'a ulaştı.
3
Abone Ol
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 468 bin 754 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 4 milyon 788 bin 11 kişi iyileşti, halen 3 milyon 749 bin 994 hasta tedavi görüyor.
4
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 348 bin 839 kişi Covid-19'a yakalandı.
5
Abone Ol
BREZİLYA İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ
1 milyon 73 bin 376 kişi ile ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülke olan Brezilya'da insanlar koronavirüs salgınına rağmen plajları doldurmaya devam ediyorlar.
6
Abone Ol
Dünyada sıkı karantina önlemleri kaldırılırken Hollanda'da açık havada spor yapmak isteyenler için plastik balonlar içinde yoga yapabilme imkanı tanıyan bir uygulama hayata geçirildi.
7
Abone Ol
Bu kişiye özel spor alanları her kullanımdan önce mutlaka dezenfekte ediliyor.
8
Abone Ol
İnsanların toplu şekilde bulunduğu yerlerde ateş ölçme, maske takma ve sosyal mesafeye uygun davranma gibi koronavirüs tedbirleri ise uygulanmaya devam ediyor.
9
Abone Ol
Dünya koronavirüs önlemleriyle yaşamaya devam ederken ve salgının ikinci dalgası yaşanacak mı diye korku içinde beklerken Çinli bir uzman çok önemli bir uyarıda bulundu.
10
Abone Ol
VİRÜS EKSİ 20 DERECEDE 20 YIL YAŞAYABİLİYOR
Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
11
Abone Ol
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışman olarak çalışan bilim insanı Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.
12
Abone Ol
Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti oladuğunu açıkladı. Virüsün bu yeteneği nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti.
13
Abone Ol
DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI
Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.
14
Abone Ol
Profesör Lanjuan,“Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir” dedi.
15
Abone Ol
Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.
16
Abone Ol
PEKİN'DE GIDA PAZARINDA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞTI
Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta büyük bir gıda pazarında yeni vakaların ortaya çıkması ikinci dalga başladı mı korkusu yaratmıştı.
17
Abone Ol
Tüm yeni vakaların aynı pazar yerinde görülmesi ortaya yine koronavirüsün vahşi hayvan satışı yüzünden ortaya çıkmış olabileceği tartışmasını yaratmıştı.
18
Abone Ol
Ancak Pekin'de yeni vakaların ortaya çıktığı pazar yeri bir vahşi hayvan pazarı değil, aksine normal bir gıda pazarı.
19
Abone Ol
Çinli uzmanın ortaya attığı bu iddia pazardaki etlerde ve diğer besin maddelerinde gerekli soğutma uygulandığı halde virüsün yayılabileceğini de destekler nitelikte.