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Hürriyet
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Dünya
DHA
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 10:23,

Çin'den korkutan uyarı geldi: Koronavirüs eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabiliyor

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dünyada ilk olarak Çin'de başlamıştı. Bir yandan uzmanlar Covid-19 için ilaç ve aşı geliştirmek için çalışırken Çinli bir bilim insanı koronavirüsün çok soğuk dereceler de bile yaşayabildiğine dair korkutucu bir uyarı yaptı.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkili olmaya devam ediyor. Salgının ortaya çıkışının üzerinden geçen aylarda vakalar kontrol altına alınmışken ülkelerden tekrar teker teker vaka artışı haberleri gelmeye başladı.

2DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ
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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 9 MİLYONU GEÇTİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 9 milyonu geçti. Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Covid-19'a yakalananların sayısı 9 milyon 6 bin 759'a ulaştı.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Covid-19 salgını nedeniyle 468 bin 754 kişi hayatını kaybetti. Covid-19'a yakalanan 4 milyon 788 bin 11 kişi iyileşti, halen 3 milyon 749 bin 994 hasta tedavi görüyor.

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Yeni tip koronavirüs vakalarının en fazla görüldüğü ABD'de 2 milyon 348 bin 839 kişi Covid-19'a yakalandı.

5BREZİLYA İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ
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BREZİLYA İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ

1 milyon 73 bin 376 kişi ile ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülke olan Brezilya'da insanlar koronavirüs salgınına rağmen plajları doldurmaya devam ediyorlar.

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Dünyada sıkı karantina önlemleri kaldırılırken Hollanda'da açık havada spor yapmak isteyenler için plastik balonlar içinde yoga yapabilme imkanı tanıyan bir uygulama hayata geçirildi.

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Bu kişiye özel spor alanları her kullanımdan önce mutlaka dezenfekte ediliyor.

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İnsanların toplu şekilde bulunduğu yerlerde ateş ölçme, maske takma ve sosyal mesafeye uygun davranma gibi koronavirüs tedbirleri ise uygulanmaya devam ediyor.

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Dünya koronavirüs önlemleriyle yaşamaya devam ederken ve salgının ikinci dalgası yaşanacak mı diye korku içinde beklerken Çinli bir uzman çok önemli bir uyarıda bulundu.

10VİRÜS EKSİ 20 DERECEDE 20 YIL YAŞAYABİLİYOR
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VİRÜS EKSİ 20 DERECEDE 20 YIL YAŞAYABİLİYOR

Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin’den kritik açıklama geldi. Ülkede tıbbi danışmanlık yapan Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen ölümcül hastalığa yol açan koronavirüs salgını dünyada yayılmaya devam ediyor. Salgının başladığı Çin'de tıbbi danışman olarak çalışan bilim insanı Profesör Li Lanjuan, koronavirüsün eksi 20 derecede 20 yıl yaşayabileceğini iddia etti.

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Li Lanjuan, virüsün soğuk koşullara dayanma kabiliyeti oladuğunu açıkladı. Virüsün bu yeteneği nedeniyle ülkeler arasında kolayca bulaştığını belirtti.

13DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI
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DONMUŞ GIDALARDA DA TEDBİRLER ARTTIRILMALI

Koronavirüsün soğuğa olan dayanıklılığı sebebiyle donmuş gıdalar üzerinden de bulaşma ihtimali olduğunu ifade eden Li Lanjuan, virüs bulaşma riski sebebiyle donmuş gıda ticaretinde kontrollerin sıkılaştırılması gerektiğini belirtti.

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Profesör Lanjuan,“Virüs birkaç ay boyunca eksi 4 derecede ve 20 yıl eksi 20 santigrat derecede hayatta kalabilir” dedi.

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Lanjuan, koronavirüsün çok fazla donmuş gıda satılan pazardan bu sebeple çok hızlı yayıldığını vurguladı.

16PEKİNDE GIDA PAZARINDA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞTI
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PEKİN'DE GIDA PAZARINDA İKİNCİ DALGA BAŞLAMIŞTI

Çin'in başkenti Pekin'de geçen hafta büyük bir gıda pazarında yeni vakaların ortaya çıkması ikinci dalga başladı mı korkusu yaratmıştı.

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Tüm yeni vakaların aynı pazar yerinde görülmesi ortaya yine koronavirüsün vahşi hayvan satışı yüzünden ortaya çıkmış olabileceği tartışmasını yaratmıştı.

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Ancak Pekin'de yeni vakaların ortaya çıktığı pazar yeri bir vahşi hayvan pazarı değil, aksine normal bir gıda pazarı.

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Çinli uzmanın ortaya attığı bu iddia pazardaki etlerde ve diğer besin maddelerinde gerekli soğutma uygulandığı halde virüsün yayılabileceğini de destekler nitelikte.

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