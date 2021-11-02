Çin'de koronavirüs alarmı... Kâbus geri dönüyor: Yiyecek stoklayın uyarısı yaptılar!

AFP'ye dayandırılan habere göre bakanlık ailelere yönelik uyarısında şu ifadelere yer verdi: Aileler acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli günlük ihtiyaçlarını (yiyecek ve içecek gibi) depolamalıdır. Buna mukabil devlet yetkililerimiz de acil durumlarda herhangi bir tedarik krizi yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.