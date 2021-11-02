Çin'de koronavirüs alarmı... Kâbus geri dönüyor: Yiyecek stoklayın uyarısı yaptılar!
Koronavirüsün hayatımıza girmesinin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Dünya genelinde alınan önlemler ve aşılama kampanyaları salgının hızını kesse de insanlık hala diken üzerinde yaşamaya devam ediyor. Çin'den gelen son haberler ise salgının ilk zamanlarını hatırlatan bir korku dalgasına sebep oldu...
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti. Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyon 16 bin 880'e ulaştı. İlk kez Çin'de Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
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Dünya genelinde 247 milyon 547 bin 87 vaka tespit edildi, virüs bulaşan 224 milyon 196 bin 4 kişi iyileşti. Halen 18 milyon 334 bin 203 hastanın tedavisi sürüyor.
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Salgının ilk ortaya çıktığı Çin, alınan sert karantina önlemleri ve sonrasında başlayan aşılama kampanyasıyla vaka ve ölümleri kontrol altına alan ilk ülke olmayı da başarmıştı.
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Ancak ülkeden gelen son haberler Kovid-19 korkusunu yeniden büyüttü...
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Çin'in Şanghay kentindeki Disneyland, parkı önceki gün ziyaret eden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi üzerine dün gece karantinaya alındı.
Tema parkının yanı sıra otel ve rezidans bölümleri de bulunan işletme, dün gece ani bir kararla karantina altına alınırken, içerdeki tüm ziyaretçilere PCR testi uygulandı.
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Yerel basındaki haberlere göre, tedbir, cumartesi günü parkı ziyaret eden Cıciang eyaletinin Hangcou kentinden bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine alındı.
Kent yönetimi hafta sonunda parkı ziyaret eden 33 bin 863 kişinin testinin negatif çıktığını açıkladı.
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Ziyaretçilerden ayrıca gelecek iki hafta boyunca aralıklı testler yaptırmaları ve sağlık durumlarını bildirmeleri istendi. Parkın bugün de kapalı kalacağı belirtildi.
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Çin'de son günlerde Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakalarının sebep olduğu yurt içi kaynaklı yayılma endişe yaratıyor. Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saatte Çin ana karasında yurt içi kaynaklı 59 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.
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Ancak Çin'de korku yaratan tek gelişme bununla sınırlı kalmadı. Guardian gazetesinde yer alan habere göre Çin ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde dikkat çeken bir uyarı yayınlandı.
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AFP'ye dayandırılan habere göre bakanlık ailelere yönelik uyarısında şu ifadelere yer verdi: Aileler acil durumlarda kullanılmak üzere gerekli günlük ihtiyaçlarını (yiyecek ve içecek gibi) depolamalıdır. Buna mukabil devlet yetkililerimiz de acil durumlarda herhangi bir tedarik krizi yaşanmaması için gerekli önlemleri almaktadır.
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Koronavirüs salgınında yaşadığı büyük krizden sonra normal gündelik hayata ilk dönen ülkelerin başında gelen ve karantina tedbirlerinin gevşetildiği Çin'den bu şekilde bir uyarı gelmesi gerek ülke kamuoyunda gerekse dünyada bir anda soru işaretlerinin artmasına neden oldu.
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The country is adopting increasingly tight measures and a Covid-zero strategy to contain its latest outbreak. The directive made no mention of a food shortage or of whether the instructions were motivated by fears that Covid measures could disrupt supply chains or leave locked-down citizens in need of food.
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Uzmanlar Çinli yetkililerin artış gösteren yerel kaynaklı vakalar için tedbir amaçlı önlem aldığını düşünüyor zira bakanlık sitesindeki uyarıda herhangi bir gıda kıtlığı öngörüsü ya da sıkı bir karantina beklentisi olduğu belirtilmemiş.
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Ancak tüm dünya salgının başladığı günlerde yaşanan panik ve uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle marketlere yaşanan hücumu ve temel ihtiyaç maddelerinin bulunamadığı günleri hala hatırlıyor ve bu korku hafızalarda tazeliğini koruyor.
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China’s leisure and tourism businesses are struggling under the country’s zero tolerance for Covid-19 as cities with infections, or have concerns about the virus, close entertainment venues, restrict tourism or delay cultural events.
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Çin'de eğlence ve turizm sektörleri hükümetin uyguladığı Kovid-19'a karşı 0 tolerans politikası nedeniyle zorlanmaya devam ediyor. Zira yerel kaynaklı koronavirüs vakası görülen şehirlerde anında karantina koşulları devreye giriyor ve tüm eğlence mekanları kapatılırken turistik ve kültürel etkinliklerin tamamı yasaklanıyor.
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Bunun son örneği olan Disneyland olayı da Çin'in salgın korkusunu ve aldığı sert önlemleri en net açıklayan durum. Her gün binlerce insanı ağırlayan devasa eğlence parkı 34 bin kişinin içinde sadece tek bir pozitif vaka görülmesi nedeniyle kapatılmış durumda.
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Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 97 bin 243 vaka tespit edilirken 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti. Halen 33'ünün durumu ağır 869 hastanın tedavisi sürüyor.
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Ülkede son 24 saatte ayrıca yurt dışı kaynaklı 33 vakaya tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı ise görülmedi.