Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor

Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti.