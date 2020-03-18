Çin'de klinik deneyler: Favipiravir adlı ilaç koronavirüs vakalarında iyileşme sürecini hızlandırıyor
Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, yapılan klinik deneylerde Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini söyledi.
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Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.
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Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.
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Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi.
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Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti.
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Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu.
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Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
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İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.
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Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.
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Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı.
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Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti.
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Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.
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Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.
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Kovid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı." demişti.
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VUHAN'DA 2 GÜNDE SADECE BİRER YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgınının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste yalnızca birer vakanın tespit edildiği bildirildi.
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Çin Sağlık Bakanlığı, Vuhan'da dün ve bugün birer yeni Kovid-19 vakasının kayıt altına alındığını, bugün ülke genelinde yeni vaka sayısının 13 olduğunu duyurdu.
Çin'de virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 237'ye yükseldiği, toplam vaka sayısının 80 bin 894 olduğu, bu kişilerden 69 bin 614'ünün de iyileştiği kaydedildi.
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VUHAN OCAK SONUNDA GİRİŞ ÇIKIŞLARA KAPATILMIŞTI
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
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Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
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Virüsün kısa sürede diğer şehir ve eyaletlere sıçraması nedeniyle Vuhan kenti, ocak sonunda giriş çıkışlara kapatılmıştı.
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ÇİN'DE 11 KİŞİ DAHA ÖLDÜ
Çin’de korona virüsü salgınında dün 11 kişi daha hayatını kaybetti.
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Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün 13 yeni vakanın daha kayıtlara geçtiğini, bunlardan 12’sinin ülke dışından geldiğini açıkladı.
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Böylelikle diğer ülkelerden Çin’e gelen vaka sayısı 155’e ulaştı.
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Komisyon, ülkedeki toplam korona virüsü vakası sayısının da 80 bin 894’e çıktığını açıkladı.
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Komisyon, can kayıplarının tamamının salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü ifade etti.
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Korona virüsü salgınında Çin anakarasında şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 237’ye yükseldi.
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Komisyon, ayrıca dün hastanelerden 922 kişinin taburcu edildiğini, toplam taburcu edilen hasta sayısının 69 bin 601’e ulaştığını aktardı. Durumu ağır olan hastaların sayısının da 2 bin 622’ye gerilediği bildirildi.
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SALGINDA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 954’E YÜKSELDİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 7 bin 954’e, virüs bulaşan hasta sayısı ise 198 bin 152’ye yükselirken; 81 bin 960 kişi de tedavi edildi.
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Corona Virüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya’da hızla yayılan virüs, Avrupa’da da vakaların yükselmesine neden oldu.
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İtalya’da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 2 bin 503’e yükselirken; vaka sayısı da 31 bin 506’ya çıktı.
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İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 988’E YÜKSELDİ
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, dün düzenlediği basın toplantısında Corona Virüs salgınıyla ilgili son 24 saatlik bilançoyu açıkladı.
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Cihanpur, ülkede salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 988’e ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 16 bin 169’a çıktığını bildirdi.
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ABD’DE ÖLÜ VE VAKA SAYISINDA YÜKSELİŞ
ABD’de de Corona Virüsün yayılmaya devam ettiği görüldü. 6 bin 496 vakanın bulunduğu ABD’de, hayatını kaybedenlerin sayısı 114 olarak açıklandı.
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ABD’de 1708 vaka ili en fazla vakanın bulunduğu New York kentinde 16 kişi hayatını kaybetti. Vakaların en çok görüldüğü eyaletler başlıca Washington ve Kaliforniya oldu.
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55 kişinin hayatını kaybettiği Washington eyaletinde 1013 vaka bulunurken; 13 kişinin yaşamını yitirdiği Kaliforniya’da ise 718 vaka bulunuyor.
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ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA YÜKSELİŞ
Virüsün İtalya’da hızla yayılmasının ardından Orta Avrupa’daki vaka sayılarında da yükseliş gözlemlendi.
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Almanya’da vaka sayısı bugün 9 bin 360’a yükselirken; 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Öte yandan, Fransa’da 7 bin 695 kişide virüs tespit edildiği ve 148 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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İspanya’da ise vaka ve ölü sayısında kritik bir artış görüldü. 11 bin 826 vakanın görüldüğü İspanya’da Corona Virüse bağlı olarak 533 kişi hayatını kaybetti.
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İNGİLTERE’DE ÖLÜ SAYISI 72, VAKA SAYISI 1960
İngiltere’de Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 72’ye yükseldiği bildirildi. Vaka sayısının ise ülke genelinde 1960’a ulaştığı açıklandı.