Çin'de 'Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak... 2022 Çin yeni yılı ne zaman?

GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR

Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balık şanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek.