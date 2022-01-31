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Çin'de 'Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak... 2022 Çin yeni yılı ne zaman?

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Tüm dünyanın aksine Çin yeni yıla şubat ayında giriyor. Çok farklı ayrıntılara sahip olan Çin yeni yılı 12 hayvanlı takvime göre hesaplanıyor. Çin Yeni Yılı Çinliler tarafından önemli bir tatil olarak kabul edilir ve coğrafi komşularının aysal yeni yıl kutlamalarına önemli bir etkisi olmuştur. Peki, Çin yeni yılı ne zaman? İşte Çin Yeni Yılı gelenekleri...

1/3Çinde Kaplan Yılının gelişi kutlanacak... 2022 Çin yeni yılı ne zaman

Sayısız geleneği ve sembolü de içerisinde barındıran Çin Yeni yılı bu yıl şubat ayının ilk haftasında kutlanacak. Bu yıl 1-3 Şubat tarihlerinde Çin'de 'Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak.

2/3GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR

GÖRKEMLİ BİR ŞEKİLDE KUTLANIYOR

Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balık şanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek.

3/3Çinde Kaplan Yılının gelişi kutlanacak... 2022 Çin yeni yılı ne zaman

Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün.

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