Çin'de 'Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak... 2022 Çin yeni yılı ne zaman?

Sayısız geleneği ve sembolü de içerisinde barındıran Çin Yeni yılı bu yıl şubat ayının ilk haftasında kutlanacak. Bu yıl 1-3 Şubat tarihlerinde Çin'de 'Kaplan Yılı'nın gelişi kutlanacak.
Çin’de yeni yıl aynı zamanda dini de bir bayram. Bütün büyük tapınaklarda törenlerle kutlanıyor. Özellikle Pekin’deki Dongyue Tapınağı 2000 yıllık bu ritüelleri görmek için mükemmel bir adres. Pirinç, kırmızı biber ve balık şanslı yemekler kabul ediliyor. Kutlamalar boyunca bunlarla sık sık karşılaşacak ve bol bol yiyeceksiniz. Yeni yıl aynı zamanda Çin’in en uzun resmi tatili demek.
Çin yeni yılı, Çin dışında da pek çok ülkede görkemli bir şekilde kutlanıyor. Mesela dünyanın en eski Çin mahallesine sahip olan Manilla (Filipinler), Jakarta (Endonezya) tercih edebileceğiniz adresler arasında. Elbette Londra, Sidney ve New York’taki Çin mahallerinde de kutlamaları tüm gelenekleriyle bulmanız mümkün.